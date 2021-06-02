СМИ: Ди Каприо не может расстаться с девушкой из-за Аль Пачино

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Леонардо Ди Каприо давно хочет расстаться с моделью Камилой Морроне, но боится гнева актера Аль Пачино: об этом сообщили источники СМИ.

О романе главного холостяка Голливуда и красавицы-модели стало известно в 2017 году. Тогда общественность была возмущена существенной разницей в возрасте звезд - Ди Каприо старше возлюбленной на 23 года. Ходили слухи, что актер собирается жениться на подруге и даже готовится стать отцом - но все они не подтвердились. Зато появилась новая информация для поклонниц, которые думали, что навсегда потеряли Лео.

Источники издания Gossip Cop сообщили, что в отношениях Ди Каприо и Морроне давно наметился холодок: актер хочет расстаться со своей возлюбленной.

Ди Каприо всеми силами пытается отдалиться от Камилы: с радостью уезжает на съемки или проводит время в одиночестве. По словам приятелей актера, он больше не выдерживает давления со стороны модели, но не может поставить точку из-за Аль Пачино!

Все дело в том, что мама Морроне вышла замуж за "крестного отца" Голливуда, когда ему было 60, а ей 30 лет. Аль Пачино отнесся к Камиле, как к родной дочке. Именно он предупредил Ди Каприо, чтобы тот даже не вздумал обижать падчерицу.

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