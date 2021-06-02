Из письма Степана Латыпова до суда: «Если не прекращу нарушать привычный порядок, мне зашьют рот»

Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенный писал о насилии в детском саду, когда ему было пять лет.





Cтепан Латыпов в суде 1 июня, фото svaboda.org

Этим письмом, датированным 20 мая, поделилась с Радыё Свабода читательница Лера. По ее мнению, письмо туманное, в нем нет начала, возможно, оно не дописано, часть листа оборвана.













Приводим текст письма полностью:

«В детском саду моя неуемная фантазия нередко докучала воспитательницам. Выдуманные истории по мотивам фильмов, книг, а то и попросту созданные безграничным воображением, захватывали каждого, кто находился в пределах слышимости не по-детски басовитого голоса.

Внимая, однокашники прекращали поедание вышеупомянутого продукта, целиком погружаясь в «дивный новый мир», открывшийся посреди стены столовой между рисунком Мальчиша-кибальчиша и дверью на кухню.

Подобное нарушение режима не могло остаться без внимания персонала, и в один из дней был предъявлен ультиматум. Если не прекращу нарушать привычный порядок, мне зашьют рот.

В качестве демонстрации серьезности намерений на стол возле тарелки манной каши поставили катушку толстых капроновых ниток со здоровенной «цыганской» иглой. Очевидно, изначально не предусматривалось иных способов воздействия на пятилетнего ребенка, кроме угроз брутального и безнаказанного насилия.

В довершение формирования образа расправы была исполнена достойная Чаплина пантомима. Одна длань достойной последовательницы Песталоцци ухватывала невидимые губы, а вторая размашистыми стежками добивалась тишины и послушания.

И тут развитое воображение сыграло злую шутку. В то мгновение настолько живо представил, как игла пронзает губу, как грязная замусоленная нитка тянется сквозь зияющую рану, распиливая и… to be Степан Латыпов».

1 июня политзаключенный Степан Латыпов пытался покончить с собой в зале суда . Перед этим он заявил, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать его родственников и соседей. На процесс его привезли избитым, как свидетельствуют очевидцы.

«Скорая» увезла Степана из зала суда без сознания. Вечером Минздрав сообщил: Степан Латыпов пришел в сознание после наркоза, опасности для жизни нет. Его госпитализировали.