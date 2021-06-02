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Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы
Источник материала: Навiны
В последний весенний день правительство приняло постановление №297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».
Как сообщает сайт
К первому виду документов относятся:
идентификационная карта гражданина Беларуси;
биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина;
биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.
Ко второму:
биометрический паспорт гражданина Беларуси;
биометрический дипломатический паспорт гражданина Беларуси;
биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси;
биометрический проездной документ Беларуси;
проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).
Как ранее
За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна 29 рублям), биометрического паспорта — 2 базовых величины.
Иллюстрации с сайта pravo.by
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В последний весенний день правительство приняло постановление №297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».
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