ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

02.06.2021 10:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В последний весенний день правительство приняло постановление №297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

Как сообщает сайт pravo.by, на котором опубликованы образцы, установлены формы бланков биометрических документов:

  • удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;
  • для выезда/въезда в Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

 

К первому виду документов относятся:

идентификационная карта гражданина Беларуси;

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина;

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

Ко второму:

биометрический паспорт гражданина Беларуси;

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

биометрический дипломатический паспорт гражданина Беларуси;

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси;

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

биометрический проездной документ Беларуси;

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

 

проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).

Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

Как ранее сообщалось, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.

За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна 29 рублям), биометрического паспорта — 2 базовых величины.

 

Иллюстрации с сайта pravo.by

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний весенний день правительство приняло постановление №297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин из минского СИЗО: «Сказали, что поедут закапывать меня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by