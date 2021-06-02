Получит ли Беларусь новые плюшки от Кремля

Встречи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко зачастую окутаны ореолом таинственности. После сочинской встречи тет-а-тет, состоявшейся в конце прошлой недели, Лукашенко о переговорах рассказал, а Путин пока нет.



Фото kremlin.ru

Извечные темы

Несмотря на то, что Путин и Лукашенко контактируют на уровне президентов уже более двух десятков лет, ключевые экономические вопросы, которые обсуждаются в ходе переговоров, практически не меняются. В первую очередь, они касаются условий поставок в Беларусь российских энергоносителей.

В прошлом году, напомним, именно эти темы создавали много проблем в отношениях между двумя странами.

В первом квартале 2020-го Россия отказывалась Беларуси продавать нефть на белорусских условиях, а во втором официальный Минск отказывался платить за газ из Ямала на российских условиях.

Поэтому неудивительно, что потенциально проблемные нефтегазовые вопросы обсуждались на переговорах в Сочи.

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно… Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо — столько и надо», — подчеркнул Лукашенко, выступая на совещании в минувший вторник. По его ощущениям, Беларусь сможет покупать в России газ в 2022 году «не выше стоимости этого года» (128,5 доллара за тысячу кубометров).

Судя по заявлениям белорусских властей, удалось во время переговоров с Москвой прояснить и другие важные вопросы, а именно — договориться о получении второго транша госкредита России (500 млн долларов) до конца первого полугодия и о компенсации за российский налоговый маневр, который больно бьет по Беларуси.

«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал Лукашенко на совещании во вторник.

Ранее, напомним, российские власти увязывали тему предоставления компенсации Беларуси за налоговый маневр с углублением экономической интеграции, которая среди прочего предполагает унификацию налогового законодательства. Сейчас белорусские власти заявляют, что касательно налоговой политики, «речь идет о сопряжении двух систем, все будет на равных условиях».

Переговоры состоялись, вопросы остались

В общем, судя по официальным заявлениям, Беларуси удалось договориться с Россией в целом по ключевым экономическим темам. Однако вопросы, которые касаются частностей, остаются.

Во-первых, не совсем понятно, в какой степени Беларуси и России удалось найти развязки по компенсации за налоговый маневр, и по каким аспектам этой темы еще предстоит «вести диалог и договариваться».

Во-вторых, что касается унификации налоговой политики Беларуси и России, то не ясно, на каких условиях будут сопрягаться налоговые системы двух стран.

В прошлом году МНС выражало беспокойство по поводу сближения национальной налоговой системы с российской. Напомним, год назад в публичном пространстве появилось письмо МНС, в котором речь шла о том, что российское правительство «активно продвигает предложения» о переводе белорусских информационных систем, применяемых в Беларуси в сфере фискального контроля, на цифровые платформы России.

МНС Беларуси видело угрозу в том, что «на основе доступа к информации по всей цепочке движения товаров, в том числе об объемах ввоза и экспорта товаров, участниках оборота, формировании добавленной стоимости, уровне маржинальности» российское правительство, а также отдельные российские компании узнают коммерческую информацию о финансово-хозяйственной деятельности белорусских предприятий.

Реализация российских подходов — это шаг к частичной утрате налогового суверенитета Беларуси, отмечали эксперты.

Наконец, третий вопрос, который касается белорусско-российских переговоров в Сочи, связан с позицией России относительно итогов встречи Лукашенко и Путина.

Если официальный Минск уже анонсировал договоренности с Москвой по ключевым вопросам, то официальный представитель Кремля Дмитрий Песков к настоящему времени лишь подтвердил выделение Беларуси 500 млн долларов. А какой будет позиция Москвы по другим чувствительным темам?

Захочет ли Россия сближаться с сегодняшней Беларусью?

По мнению белорусских экспертов, официальной информации пока недостаточно для того, чтобы сделать вывод о готовности России предоставлять Беларуси экономические плюшки.

«Нужно дождаться подтверждения от России в части того, что именно она готова сделать, идя навстречу Беларуси, поскольку ранее заявления официального Минска о готовности Москвы предоставить компенсацию за налоговый маневр не подтверждались », — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Схожего мнения придерживаются и другие эксперты.

«С российской стороны официальных подтверждений того, что компенсацию за налоговый маневр Беларусь получит, пока нет. Поэтому стоит дождаться официальных комментариев, чтобы понимать готовность России идти навстречу Беларуси по этому вопросу», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Аналитики сомневаются, что Россия будет демонстрировать особую щедрость и безвозмездно оказывать экономическую поддержку Беларуси.

«Москва будет финансировать Минск ровно в той степени, чтобы Беларуси хватало денег на возврат долгов перед кредиторами. Предоставлять ресурсы и оказывать экономическую поддержку сверх этого Россия если и будет, то только в случае согласия Беларуси идти на углубление экономической и иной интеграции», — считает Иосуб.

При этом, добавил он, не совсем понятно, в какой мере Россия сейчас заинтересована в углублении отношений с Беларусью.

«Ранее, до 2020 года, Россия постоянно педалировала тему углубления экономической интеграции с Беларусью. Сейчас, после самолетного скандала, отношение западных стран к официальному Минску стало сильно отрицательным. Поэтому негативный образ Беларуси в западном мире может сейчас снизить заинтересованность России к более тесной интеграции с Беларусью», — предполагает Иосуб.

В свою очередь, Дмитрий Крук полагает, что привязка Беларуси «по всем фронтам» к России по-прежнему является актуальной темой для российского руководства.

«Стратегическая линия Москвы направлена на привязку по всем фронтам Беларуси к России, и она сохраняется. По каким-то тактическим вопросам Россия, возможно, будет готова пересмотреть степень взаимодействия с Беларусью, но стратегическая линия, полагаю, сохранится», — предполагает Крук.

Унификация налоговой политики, считает он, является одним из путей, который может позволить России достигать своих целей.

«Налоговые нормы — это важная часть экономической конституции любой страны. Налоговое законодательство задает правила игры в экономике, и если мы будем его унифицировать с российским, Беларусь может лишиться права в одностороннем порядке пересматривать подходы в сфере фискальной политики», — резюмировал Крук.