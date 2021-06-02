«С плохим человеком хорошие деньги не сделаешь!»: большое интервью с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевом

Источник материала: ProBusiness



Маргулан Сейсембаев. Фото: bilimdinews.kz

«Не ставьте целью прибыль, дома, яхты — это побочный продукт вашей эффективной деятельности!» Казахстанского бизнесмена, инвестора, путешественника и общественного деятеля Маргулана Сейсембаева называют бизнес-мыслителем, и своими знаниями он охотно делится с окружающими.



На прошлой неделе он впервые выступил в Беларуси на масштабном форуме «Бизнес-Пробуждение», генеральным партнером которого является МТБанк. В кулуарах события специально для портала «Про бизнес» Маргулан ответил на вопросы про свои полезные привычки, источники энергии, приоритеты в инвестировании, связь бизнеса и шахмат, правильный нетворкинг, принципы воспитания детей и важность ошибок.

— Маргулан, у вас непростая бизнес-история. Откуда вы брали силы проходить все сложности, открывать новые проекты и развиваться? В чем ваш ресурс?

— Я с детства привык все планировать, это мой «бзик». Обычный тайм-менеджмент — очень плохая вещь. Это даже слово неправильное: у всех нас 24 часа в сутках, 7 дней в неделе, 365 дней в году до тех пор, пока мы живы. Человек не может управлять временем, оно как цифровая экономика: либо есть, либо нет. И если его не хватает, значит, у вас сложности с приоритизацией.

Проблема тайм-менеджмента в том, что он заставляет человека делать как можно больше дел. В результате применения тайм-менеджмента дела съедают и ваше личное время, и время для семьи. Сначала ваш бизнес растет, вы запихиваете еще больше дел… а потом происходит срыв, вы становитесь как загнанная лошадь. Тайм-менеджмент абсолютно не управляет вашей энергией. Времени у нас валом, вы можете его планировать, но если у вас нет энергии, вы ничего не сможете сделать. А энергия может закончиться в любой момент.

Моя авторская методика — Кайдзен-планирование. В ней все направлено на выстраивание дел в поток и управление вниманием и энергией. В отличие от тайм-менеджмента, цель Кайдзен-планирования — высвободить как можно больше свободного времени от дел, чтобы посвятить его на то, что вы любите: отдых, семью и друзей.

Кайдзен — японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.

Управление энергией — это краеугольный камень бытия. Кайдзен-планирование держит вашу «батарейку» заряженной в течение всего дня, всей вашей жизни на уровне 70–80% и не ниже, чем 50%.

Когда человек появляется в этот мир, он как истребитель. Всевышний наградил его начальной энергией, а дальше он дозаправляется в процессе деятельности. И если ты занимаешься теми делами, которые входят в твою миссию, то получаешь дополнительную энергию. А если занимаешься ненужными и бесполезными делами, то лишь теряешь энергию.



Фото: Андрей Голубев

Если у меня начинает падать энергия от чего-то, я сразу прекращаю заниматься этим делом. В Кайдзен-планировании есть три основных момента:

Остановить утечку энергии

Эффективно использовать существующую энергию

Восполнить энергию.

Когда вы занимаетесь любимым делом, ваша энергия не расходуется, а прибывает. То же самое происходит, когда вы общаетесь с хорошими людьми.

Я уже дошел до того, что не делю людей на хороших и плохих. На самом деле хороший человек или плохой — зависит только от уровня его энергии. Если я встречаю плохого человека, то смотрю на него с жалостью, как на того, кому хронически недостает энергии.

Простой пример. Когда вы устали или голодны, эмоционально истощены — вам разве до чужих проблем? Легче кого-то послать, критиковать, потроллить, нагрубить либо самоустраниться. Вам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы, кого-то успокаивать — у вас самих нет энергии. Когда вы утром просыпаетесь свежие и бодрые, вы всегда — хороший человек.

Я даже слышал как-то о таком исследовании ученых, мол, уровень оправдательных приговоров у судей утром и после обеда гораздо выше, а к концу дня они злые, и приговоры в основном обвинительные.

— Когда вы пришли к вашей миссии «Прожить жизнь счастливо с пользой для общества и окружающего мира?» Вас что-то подтолкнуло к этому?

— Я с детства размышлял, для чего я пришел в этот мир. Неужели для того, чтобы производить биологический мусор, удобрения? Или пасти свою еду? (Маргулан начинал свою деятельность как чабан (пастух). — Прим. «Про бизнес»). Явно для чего-то большего!

Почему я не уезжаю из Казахстана в Америку? Я бы мог там хорошо жить, у меня там партнеры, друзья, инвестиции. Но я понял, что не имею права искать себя там, где уже и так хорошо. Я должен делать хорошо там, где я есть, иначе — это избегание своей ответственности. У меня на руке родимое пятно, и мама говорила: «Ты отмечен Богом», превращая этот недостаток в достоинство. Всевышний послал меня на эту территорию и в эту страну, значит, я должен ее максимально улучшать.

— Вы помогаете молодым предпринимателям в Казахстане, поддерживаете стартапы…

— В свое время я принял для себя правило: сколько мне лет, столько процентов времени я отдаю обществу. Сейчас мне 55, значит, 55% времени я отдаю обществу. Будет мне 70 лет — буду отдавать обществу 70%.

Эгоизм и альтруизм — это две стороны одной медали. Я исходил из эгоистической точки зрения, изучая вопросы старения и долгожительства, и понял такую вещь: у молодых вся жизнь впереди, большие потребностей, но нет возможностей. У старых людей потребности минимальны, но огромные возможности.



Алёна Цвирко и Маргулан Сейсембаев. Фото: Андрей Голубев

Наша задача — давать молодым больше возможностей.

Факт из биографии. Два раза в неделю с 6:30 до 9:00 Маргулан приходит в парк своего города, где отвечает на все вопросы молодых бизнесменов. Ежедневно с 14:00 до 18:00 Маргулан занимается исключительно общественными проектами.

Если старый человек начинает жить ради себя, он становится никому не нужен. Замечали, что когда люди уходят на пенсию, они быстро стареют и сдают? Все потому, что перестают чувствовать свою нужность людям. Чтобы ощущать нужность, ты должен давать пользу молодым людям. Тогда на тебя будет высокий спрос. Они говорят о тебе: «Дай ему, Аллах, дольше прожить! Он молодец!» Ты получаешь не зависть, а благословение, и благодаря доброй энергетике чувствуешь себя хорошо.

— Вопрос про ваших детей. Ваша старшая дочь Зере живет в Лондоне и работает в Bloomberg, младшим дочерям-близнецам по 12 лет. Каких правил вы придерживаетесь в воспитании детей?

— Если вы оставляете детям наследство, то есть даете только результат, но не процесс, то дети это не ценят. Частая проблема детей богатых родителей — отсутствие мотивации. Важно не лишать детей процесса достижения целей. Вы думаете, что делаете им хорошо, но по факту лишаете ребенка жизни. Важно не обкрадывать своих детей! Но позволять им погружаться в процесс без результата тоже плохо — это сизифов труд.

Для меня важно выявить в дочерях то, что они любят. Считаю, что обязанность родителя заключается в том, чтобы до 6 лет ребенка не трогать, он еще ничего не понимает и учится, наблюдая за вами. Пусть у него будет детство! С 6 до 12 лет ребенку нужно давать «шведский стол возможностей»: три месяца на шахматы, три месяца на рисование, три — на робототехнику, на гимнастику и так далее. В это время ваша задача — понять, к чему у него есть склонности и способности.

К 12 годам нужно определить 2−3 сферы, и после этого работает одно правило: «Усиливай сильное». Если у ребенка склонность к игре на скрипке — наймите репетитора по скрипке. Склонность к шахматам — значит, по шахматам. К 18 годам ваша задача — помочь ребенку найти его любимое дело. Если вы добьетесь этого, то сможете не переживать за счастье своего ребенка и за его мотивацию к делу, он всю жизнь будет им гореть.



Фото: Андрей Голубев

— У вас необычная биография — чабан, пчеловод, а после армии и университета вы сразу открыли свой бизнес. Как бы изменилась ваша судьба, если бы во время обучения в университете вас все же отправили в Америку?

Факт из биографии. Во время учебы Маргулана на юридическом факультете университета имени Кирова в Алматы вуз посетил президент страны Нурсултан Назарбаев. Маргулан решил испробовать методику книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей» и написал записку: «Уважаемый Нурсултан Абишевич, я такой и такой-то, окончил казахскую школу, работал чабаном, послужил в армии, стал Ленинским стипендиатом, владею английским языком свободно. Мне здесь тесно — отправьте меня за границу». В итоге президент дал согласие, но по факту за границу отправили детей чиновников, а Маргулан остался в Казахстане.

— Думаю, не сильно изменилась бы моя судьба, мой характер остался бы при мне. И ошибок бы я тоже делал не меньше. Откуда происходят ошибки? Оттуда, что я делал много попыток. Тот, кто лежит на диване, ошибок не совершает. А я, наверное, чемпион СНГ по количеству ошибок и потерянных денег.

Люди замечают только результат, но не видят, сколько я шишек набил. Поэтому всегда говорю: «Не учитесь на чужом успехе! Успех уникален, ошибки — типичны». Все ошибки, которые я совершил, вы 100% совершите. А тот успех, что у меня был, вы вряд ли повторите. Более того — я сам не смогу его повторить! Не говоря уже о том, что я и не стремлюсь.



Фото: Андрей Голубев

Для жизни достаточно заработать $ 100 млн, больше не надо. Большие деньги — это большая ответственность и беспокойство, страх будущего, что ты потеряешь эти деньги. Самый кайф, когда ты живешь простой жизнью как обычный человек, ну, может, чуть выше уровнем. Жизнь — как суп: вся густота внутри. Богатые люди не чувствуют жизни своей кожей. Когда я был миллиардером с большим штатом охраны, у меня была одна мечта — пройтись пешком по Арбату. Сейчас у меня один водитель, нет телохранителей. Я могу один гулять по парку.

Факт из биографии. В 2009 году власти Казахстана забрали у Маргулана банк, нефтяную и строительную компании, весь холдинг на общую сумму $ 5,8 млрд. При этом возбудили 5 или 6 уголовных дел: организованная преступная группа, создание организованного преступного сообщества... Наказание за это — практически пожизненное заключение. С 2009-го по 2016-й бизнесмен провел в судах, отстаивая свою невиновность. В итоге из 6 статей сняли обвинения по 5, одну статью переквалифицировали на «Злоупотребление доверием и превышение полномочий», за нее дали два года условно. Правительство Казахстана выдвинуло встречные требования: не заниматься политикой.

— $ 100 млн тоже нужно заработать. В конце 2020 года вы рассказывали в одном интервью, что инвестируете в то, что растет во время кризисов: продукты питания, образование, медицина и 20% портфеля — в ИT-сектор. Такая структура инвестиций сохранилась и сейчас?

— Я полностью поменял портфель и планирую выходить из офлайн-бизнеса, сконцентрироваться только на онлайн. Прежде всего это онлайн-образование, затем — ИT-бизнес. У меня есть своя образовательная платформа, там целая экосистема, база знаний, Кайдзен-школа, корпоративный блог для личной эффективности, бизнес-клуб, наставничество, интернет-магазин.

Я много занимаюсь созданием экосистемы образования и вижу, что скоро произойдет ее глубокая трансформация, потому что сейчас вся система образования в мире — в тупике. Сам изучал и финскую систему образования, и сингапурскую, и южнокорейскую. Кроме всего, я акционер двух крупнейших частных школ и бизнес-университета в Казахстане, создавал концепцию общественного движения «Школа будущего», фонд для помощи педагогам государственных школ. Так что я глубоко в теме, про образование знаю не понаслышке.

И я не вижу перспектив в офлайн-образовании. Считаю, что в будущем все образование для детей с 12 лет будет онлайн. До 12 лет должно быть офлайн-образование, так как в это время идет, скорее, воспитание и социализация — первая дружба и любовь, первые драки, первые выяснения отношений. Это очень важный период, и его никак не перевести в онлайн, к тому же ребенок еще не имеет достаточного уровня самодисциплины. А после 18 лет, уверен, 90% образования станет онлайн.



Фото: Андрей Голубев

— Вы сами продолжаете учиться?

— Я продолжаю учиться бесконечно и чем больше учусь, тем лучше понимаю, что мало знаю. Единственный источник знаний — объективная реальность. И чтобы получать знания, надо много быть в одиночестве и размышлять, приходить к определенным умозаключениям. Я трачу на это любое свободное время: лечу в самолете или в машине — размышляю, еду в экспедицию — размышляю. Это мое самое любимое занятие.

Смотрите, есть информация. Ее очень много, она ничего не стоит. Есть знания. Что такое знания? Это информация, структурированная определенным образом. Знания сами по себе также не имеют большой ценности и не меняют жизнь человека. Чтобы жизнь человека изменилась, нужно понимание. Понимание состоит из двух вещей — теоретическое и практическое. Теоретическое понимание — видение причинно-следственных связей и представление, как это работает. Практическое понимание — это опыт, то есть основанное на прошлом представление о том, что работает, а что нет.

Когда у вас появляется понимание, вы уже можете изменить свою жизнь. Но тут требуется следующий уровень — навык, то есть способность извлекать пользу из понимания. Есть люди, которые понимают, но никак не способны изменить свою жизнь.

— Среди ваших полезных привычек вы называете системность, в некоторых интервью упоминали адаптивность. Какие еще?

— Полезных привычек у меня много. Это такие рутинные привычки: ежедневно ложиться в 10, вставать в 6 и до завтрака проходить 15 000 шагов. Только последние полгода не хожу — у меня большая нагрузка по образовательной платформе, я каждые полмесяца выдаю 8−9 видеоуроков, для этого надо писать тексты, еще у меня 2 группы по 20 человек в наставничестве, трансляция подписчикам… Пока мы не набрали критическую массу контента, я буду в этом режиме, ходьба отошла на второй план.

— Вы в основном вкладываетесь в Казахстан. Какие еще страны вы считаете благоприятными для инвестиций? Могли бы вложиться в белорусские компании?

— Я вкладываю в Казахстане в те ИТ-компании, которые могут масштабироваться и выйти за пределы Казахстана. А онлайн — это практически выход на все русскоязычные страны, в школах делаем ответвление на английское и испанское направление. Вопрос не в стране! Когда ты переходишь в онлайн, это не имеет значения.

— Какие актуальные тренды бизнеса, кроме цифровизации, вы наблюдаете?

— Самый главный тренд — вся маржа перетекает в онлайн, такие компании зарабатывают гораздо больше, чем офлайновые. Есть онлайн-компании с 50 сотрудниками, которые зарабатывают больше, чем огромный завод с 10 000 сотрудников.

Проблема строительства заводов отпала — все, что ты хочешь, можно быстро и недорого заказать на любом китайском заводе, тебе изготовят. Акцент сегодня на тех, у кого есть внимание аудитории, удержание ее.



Фото: Андрей Голубев

— Вопрос про шахматы. Несколько лет вы были президентом Федерации шахмат Казахстана. Вы до сих пор играете? Есть ли сходство игры в шахматы с бизнесом?

— Я играю в шахматы на любительском уровне. Для меня шахматы важны тем, что я взял какие-то шахматные законы и применил в жизнь. Люди часто думают, что сильный шахматист тот, кто может просчитать все на большое количество шагов вперед. На самом деле это абсолютно бессмысленное занятие — просчитывать на 2−3 шага вперед. Это чистая математика и системность: есть 64 поля, у каждой фигуры есть те поля, на какие она может бить. Поэтому задача в том, чтобы каждая фигура «била» максимальное количество полей, при этом фигуры будут под защитой друг друга. В итоге совокупная мощь твоей армии получается больше, чем совокупная мощь армии противника.

Отсюда возникает стратегия: занять такую позицию на доске, чтобы твои фигуры имели наибольшую мощь, то есть — центр доски. Захватите его, потому что фигуры «в замке» бьют мало полей. Это не имеет отношения к противнику, просто надо стремиться в наименьшее количество ходов захватить центр и развернуть фигуры.

Вот почему в бизнесе я говорю: не ставьте целью прибыль, дома, яхты — это побочный продукт вашей эффективной деятельности! Если вы будете эффективно заниматься процессом, то деньги будут приходить автоматом! Что такое эффективность? Это наибольшее количество результатов за наименьшие затраты. А разница — это и есть твоя прибыль, то есть дома, яхты и так далее. Не смотрите на конкурентов! Проблема не в том, кто против тебя, проблема в самом тебе!

— Наша площадка «Про бизнес» развивает Клуб Про бизнес в Беларуси и Международный Клуб Про Бизнес в Казахстане . Это платформа для полезного нетворкинга и обмена реальным бизнес-опытом между владельцами и руководителями бизнеса. Как опытный предприниматель с большим количеством связей, какие советы вы могли бы дать растущим предпринимателям: как выстраивать полезные и экологичные бизнес-связи? Как сделать нетворкинг максимально продуктивным для всех, кто в нем участвует?

— Считаю, что любое общение — это уже благо. Другое дело, что сейчас такое время, что, как раньше, «впрок» связи не наработаешь. Раньше мы знакомились с людьми «на всякий случай». А сейчас в этом нет необходимости — очень много знакомств, большая доступность людей. И тот человек, с которым вы знакомитесь «на всякий случай», это понимает и про вас быстро забывает.

Сейчас важнее находить людей по интересам. Когда вы находите таких людей, вы легко с ними общаетесь и вам будет просто с ними делать бизнес. Это то, что я говорю всю жизнь: сначала установите с человеком хорошие отношения! И еще — с плохим человеком никогда не сделаешь хорошие деньги.

— Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотят стать предпринимателями?

— У вас есть самый важный актив — ваше время, жизнь. Плюс — много энергии. Так что делайте как можно больше попыток и больше ошибок! Если вы сделали ошибку и ничего для себя не вынесли из нее — это ошибка, а если сделали какие-то выводы — это уже опыт. Совершайте ошибки и набирайтесь опыта!

На форуме «Бизнес-Пробуждение 5.0» выступили 10 спикеров, каждый откровенно делился своей историей, рассказывал, где искать возможности и ресурсы. Спикеры были разными, но всех объединило желание пробудить бизнес после кризиса и зарядить белорусских предпринимателей энергией.

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