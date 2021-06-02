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На российском заводе Haval кроссовер едва не упал со второго уровня
Источник материала: Onliner
На заводе Haval в Тульской области случилось ЧП. Кроссовер Jolion, который совсем недавно поставили на конвейер, едва не рухнул со второго уровня сборочной линии. Это представляло угрозу здоровью и жизни персонала, пишет
Снимок с завода опубликовал портал «
Российские журналисты отмечают, что подобные происшествия иногда случаются на российских автозаводах. Так, в сентябре 2019 года на КАМАЗе только что сошедший с конвейера трехосный грузовик вдребезги разбили о стальную несущую опору цеха. В октябре 2018-го на «АвтоВАЗе» случайно уничтожили Nissan Almera.
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На заводе Haval в Тульской области случилось ЧП. Кроссовер Jolion, который совсем недавно поставили на конвейер, едва не рухнул со второго уровня сборочной линии. Это...
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