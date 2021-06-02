На российском заводе Haval кроссовер едва не упал со второго уровня

Источник материала: Onliner

На заводе Haval в Тульской области случилось ЧП. Кроссовер Jolion, который совсем недавно поставили на конвейер, едва не рухнул со второго уровня сборочной линии. Это представляло угрозу здоровью и жизни персонала, пишет Drom .

Снимок с завода опубликовал портал « Китайские автомобили ». О причинах и дате инцидента информации пока нет. На единственной фотографии можно заметить, что передняя часть паркетника съехала с линии. Кузов не упал на первый этаж лишь потому, что зацепился за раму автоматизированной линии днищем. Движение конвейерной линии было аварийно остановлено.

Российские журналисты отмечают, что подобные происшествия иногда случаются на российских автозаводах. Так, в сентябре 2019 года на КАМАЗе только что сошедший с конвейера трехосный грузовик вдребезги разбили о стальную несущую опору цеха. В октябре 2018-го на «АвтоВАЗе» случайно уничтожили Nissan Almera.