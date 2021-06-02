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На российском заводе Haval кроссовер едва не упал со второго уровня

02.06.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На заводе Haval в Тульской области случилось ЧП. Кроссовер Jolion, который совсем недавно поставили на конвейер, едва не рухнул со второго уровня сборочной линии. Это представляло угрозу здоровью и жизни персонала, пишет Drom

Снимок с завода опубликовал портал «Китайские автомобили». О причинах и дате инцидента информации пока нет. На единственной фотографии можно заметить, что передняя часть паркетника съехала с линии. Кузов не упал на первый этаж лишь потому, что зацепился за раму автоматизированной линии днищем. Движение конвейерной линии было аварийно остановлено.

Российские журналисты отмечают, что подобные происшествия иногда случаются на российских автозаводах. Так, в сентябре 2019 года на КАМАЗе только что сошедший с конвейера трехосный грузовик вдребезги разбили о стальную несущую опору цеха. В октябре 2018-го на «АвтоВАЗе» случайно уничтожили Nissan Almera.

Haval F7 I, 2019 г.в., 39 847 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
55 178 р.
21 799$ / 17 831€
Haval H6 I, 2019 г.в., 13 000 км
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
40 499 р.
16 000$ / 13 088€
Haval H6 I, 2017 г.в., 31 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
31 640 р.
12 500$ / 10 225€
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На заводе Haval в Тульской области случилось ЧП. Кроссовер Jolion, который совсем недавно поставили на конвейер, едва не рухнул со второго уровня сборочной линии. Это...
 
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