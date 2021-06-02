Тест охлаждающих подставок для ноутбуков. Есть ли в них смысл?

Источник материала: Onliner Проверяем на деле эффективность семи подставок в охлаждении четырех моделей разных ноутбуков. Подставки отличаются по конструкции, количеству вентиляторов, регулировкам наклона и дополнительным плюшкам вроде подсветки. Насколько меньше стали нагреваться ноутбуки? Что важно учитывать при выборе подставки? Читайте в новом материале.

В качестве нагрузок были использованы стресс-тест AIDA64 с загрузкой процессора и дискретной видеокарты на протяжении 15 минут и игровой бенчмарк World of Tanks enCore. Замеры температуры выполнялись в самых горячих точках с трех сторон ноутбуков: верхней с клавиатурой, нижней крышки и сзади на радиаторах или под крышкой.

Характеристики подставок



















Вторая по величине подставка на тесте. Главная фишка — съемные вентиляторы для индивидуальной настройки охлаждения ноутбука (ведь отверстия для забора воздуха и самые горячие точки у ноутбуков располагаться могут в разных местах). Каждый вентилятор отщелкивается и переставляется в любое место перфорированной металлической панели. Провод питания можно вывести с любой стороны и зафиксировать прищепкой, на которой есть плавная регулировка скорости вращения вентиляторов.

Инструкция предусматривает ее использование в вертикальном режиме. Ноутбук тогда прижимается комплектной резинкой. Однако тяжелая игровая модель все равно скатывается на стол под своим весом, а вся конструкция выходит шаткой и не стоит на предусмотренных для этого резиновых ножках. Остается только поставить на бок. Зачем это все? До конца непонятно. Вероятно, для использования ноутбука в режиме док-станции и экономии рабочего места на столе. Но на ножках вертикально он не стоит, а на боку часть портов недоступны. Появляется и проблема с отводом горячего воздуха. Например, у MSI температура воздуха в радиаторах по бокам и сзади достигает 70°, поэтому его нельзя ставить вертикально, закрывая отвод воздуха. Ноутбук HP вообще выбрасывает горячий воздух на экран, и закрывать крышку совершенно неразумно.































Подставка с самым геймерским дизайном из всех на тесте. У нее неотключаемая красная подсветка и плавная регулировка скорости вращения вентиляторов. Есть дополнительный USB-порт. Наклон регулируется в трех положениях. Без упоров подставка лежит параллельно поверхности, в отличие от Oxid 450. По ходу теста с нее постоянно слетали резиновые накладки на упорах.

Производитель пишет, что размер вентиляторов 140 мм. По факту же оказалось 125 мм.

















Подставка с самым большим вентилятором на тесте — 200 мм. У него нет сзади защиты, поэтому при перемещении с ноутбуком USB-провод то и дело задевал пластиковые лопасти, пару раз попадали туда и пальцы. На мягкой поверхности ее также неудобно использовать.















Подставка-стол скорее подходит для работы лежа на кровати или стоя. Конструкция вместе с ноутбуком сильно шатается. Она не упадет, но и уверенности в этом не вселяет. USB-кабель питания с одной стороны оснащен проприетарным разъемом и подключается только слева. На самом столике есть отверстие как бы для чашки, но ни одна туда не влезла — скорее всего, оно для письменных принадлежностей, учитывая, что справа от ноутбука большое пространство не занято и как раз предполагает работу с бумагой (или коврик с мышкой, как вам больше нравится).

Наклон рабочей поверхности регулируется одновременным нажатием боковых оранжевых кнопок. Столик фиксируется в 11 положениях — по 5 пять наклонов в каждую сторону и одно центральное положение параллельно поверхности. Высота стола регулируется в 5 положениях. Ножки фиксируются в пластиковый упор под столом и для того, чтобы их отогнуть или согнуть, придется приложить силу, что визуально и по ощущениям сильно деформирует фиксирующий пластик. В общем, при частом сгибании вопрос времени, когда ножки напрочь отлетят.



























Маленькая подставка с двумя вентиляторами и выдвижными ножками. При работе иногда было слышно потрескивание. Подсветка синяя и не регулируется. Сзади есть защита вентиляторов от попадания крупных предметов (вроде пальцев). Есть сквозной USB-порт. В остальном ничего необычного.



















Подставка оснащена одним большим центральным вентилятором (140 мм) и четырьмя поменьше (60 мм), на металлической поверхности есть широкие резиновые упоры. Подставка имеет четыре уровня наклона и одно «лежачее» положение. У последнего тоже есть наклон за счет маленьких пластиковых ножек. В комплекте идет держатель для смартфона, устанавливаемый с любой стороны подставки на специальные пластиковые отверстия. Держатель устанавливается криво — возможно, со временем он выпрямится. Есть отключаемая RGB-подсветка и дополнительный USB-порт.















Простая подставка с одним центральным вентилятором 160 мм. Каких-либо регулировок нет.

Свежий игровой ноутбук с мощным для своей цены железом: процессор AMD Ryzen 5 4600H и видеокарта GTX 1650 Ti 4 ГБ. Обычно такие машины забирают львиную долю претензий о работе системы охлаждения, но не в этот раз. Ноутбук даже без охлаждающей подставки нагревался до адекватных значений в стресс-тесте: 48° снизу, 57° в самой горячей точке верхней части и 64° в районе выдува горячего воздуха из заднего радиатора. На тепловых изображениях видно, как интересно распределяется нагрев по корпусу. Самые горячие точки в углах и в центре верхней части ноутбука, а также на задних радиаторах. Области для рук слева и справа остаются холодными.



Нагрев корпуса без подставки в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Нагрев корпуса с подставкой Oxid 450 в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Нагрев корпуса с подставкой Oxid 450 в тесте WoT enCore: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Лучшие результаты для ноутбука ASUS TUF Gaming показала подставка Genesis Oxid 450. В тесте AIDA64 нагрев нижней крышки уменьшился на 12 градусов по сравнению с замерами без использования подставки. Температура процессора при этом стала меньше лишь на 2°, а видеокарты — на 5°. Похоже результаты показали еще две подставки — Cooler Master NotePal L1 и CrownMicro.



Температура корпуса в тесте AIDA

Температура процессора и видеокарты в тесте AIDA

Температура корпуса в тесте WoT enCore

Температура процессора и видеокарты в тесте WoT enCore

Самый горячий ноутбук на тесте. По сути, это рабочая станция в тонком корпусе с очень плохой системой охлаждения. Мало того что вентиляторы орут громче ремонтной бригады за окном, так еще и корпус чуть не плавится. Горячий воздух из радиаторов нагревается до 70°, верхняя часть — до 59°, а задняя — до 73­°.



Нагрев корпуса без подставки в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Нагрев с подставкой Oxid 450 в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Нагрев с подставкой Oxid 450 в тесте WoT enCore: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Подставки немного смягчают ситуацию, но лишь в части охлаждения корпуса. Больше всего удалось снизить температуру нижней крышки. Задняя часть и верхняя с клавиатурой не почувствовала изменений. Температура железа по внутренним датчикам если уменьшалась, то на 1—2 градуса. По итогу с такой мощной и горячей машиной подставки оказали хоть сколько-нибудь ощутимый эффект лишь на нижнюю крышку. Теперь с MSI Creator можно работать на коленях без ожогов. Лучшие результаты в обоих тестах показали подставки с большим количеством вентиляторов — Genesis Oxid 450 и 250. Неплохо охладила ноутбук и подставка Cooler Master CMC3 с одним большим вентилятором.



msi-cpu-gpu

msi-aida

msi-encore-cpu-gpu

msi-encore

Ноутбук HP больше других ощутил эффект от охлаждающих подставок. По своему предназначению это простая офисная машина, но с дискретной графикой. На тепловых изображениях видно, как горячий воздух из радиатора выбрасывается на экран устройства. Многие критикуют ноутбуки с такой системой охлаждения.



Нагрев корпуса без подставки в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Нагрев корпуса с подставкой Oxid 450 в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Нагрев корпуса с подставкой Oxid 450 в тесте WoT enCore: общий вид, самая горячая точка сверху, задняя часть, нижняя крышка

Во всех тестах удалось значительно остудить корпус ноутбука. В бенчмарке WoT enCore некоторые подставки показали двузначную разницу по сравнению с результатом без подставки. Температуру процессора и видеокарты тоже удалось снизить. Высокую эффективность показала подставка CrownMicro. Ноутбук расположился на ней аккурат отверстиями для забора воздуха над ее вентиляторами. Лидером при этом снова оказалась подставка Oxid 450. Ей удалось сбросить 18° с нижней крышки, 14° с верхней части и 13° с процессора по сравнению с результатом без подставки.



Температура корпуса в тесте AIDA

Температура процессора и видеокарты в тесте AIDA

Температура корпуса в тесте WoT enCore

Температура процессора и видеокарты в тесте WoT enCore

Данный ноутбук снизу имеет крохотную решетку для забора воздуха. На тепловых изображениях видно, как сильно нагревается в тесте AIDA левая часть ноутбука — почти 43° в районе WASD. Правая часть клавиатуры почти в два раза холоднее. Самая горячая точка в районе радиатора под логотипом — около 60°.



Нагрев корпуса без подставки в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, область WASD, нижняя крышка

Нагрев корпуса с подставкой Oxid 450 в тесте AIDA: общий вид, самая горячая точка сверху, область WASD, нижняя крышка

Нагрев корпуса с подставкой Oxid 450 в тесте WoT enCore: общий вид, самая горячая точка сверху, область WASD, нижняя крышка

Из-за правостороннего уклона в нагреве не каждая подставка смогла должным образом охладить ноутбук снизу. Тут пригодилась модель Cooler Master U3 Plus, где можно переставить вентиляторы в самую горячую сторону. Оказалось, это очень эффективно. Температура нижней крышки упала на 10°, а верхней части — на 5°. Нагрев горячей области клавиатуры уменьшился на 6—7°. Лучше всего с охлаждением старенького ноутбука ASUS справилась подставка Genesis Oxid 450. При этом повлиять серьезно на нагрев процессора и видеокарты ни одной подставке не удалось.



Температура корпуса в тесте AIDA

Температура процессора и видеокарты в тесте AIDA

Температура корпуса в тесте WoT enCore

Температура процессора и видеокарты в тесте WoT enCore

Итоги











Все подставки на тесте сумели снизить температуру корпуса. Моделям с большим количеством вентиляторов это удалось лучше. Если направляемый холодный воздух совпадал с отверстиями для забора воздуха в ноутбуке, то нагрев был меньше. Результаты подставок отличались у разных моделей ноутбуков, что подтверждает необходимость индивидуального подбора подставки. Однозначно выделяется модель Genesis Oxid 450 с 5 вентиляторами, которая хорошо охладила все ноутбуки на тесте. А вот Gembird с двумя тихими и малоэффективными вертушками справилась хуже остальных. Хорошие результаты также показала модель Cooler Master со съемными вентиляторами.

Используете вы ноутбук в кровати, на коленях или играете на столе — подставка поможет вам охладить корпус и внутреннее железо. Эффективность в последнем пункте зависит от системы охлаждения в вашем ноутбуке, правильного подбора подставки и возложенных задач. 15-минутный стресс-тест AIDA64 с 100%-й загрузкой процессора и видеокарты не показал существенного влияния подставок на температуру главных комплектующих выбранных ноутбуков. Снизить температуру процессора удалось максимум на 2°, а видеокарты — на 9°.

В игровом бенчмарке World of Tanks enCore результат ощутимее. С помощью охлаждающей подставки с процессора удалось снять до 13°, а с видеокарты — до 16°. В Каталоге полно отзывов, в которых одни люди довольны результатом и возросшей производительностью в играх, а другие, наоборот, разочарованы и не получили желаемого эффекта при использовании подставки. Все модели подставок и ноутбуков невозможно протестировать. Также не стоит и судить обо всех подставках на основании данной статьи. Есть базовые вещи, которые помогут избежать перегрева — вроде чистки и замены термопасты, но это уже совсем другая история.

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