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В сервисах «Оплати» и Tix перебои. Проблема на стороне А1 (обновлено)

02.06.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили о сложностях при оплате общественного транспорта через сервисы «Оплати» и Tix. В официальном телеграм-канале «Оплати» подтвердили проблему, но отметили, что она не на стороне компании.

— Уважаемые пользователи, в текущий момент наблюдаются технические проблемы в работе сервисов. Проблемы связаны с доступностью провайдера облачных сервисов, — сказано в сообщении «Оплати».

Разработчик сервиса Tix «Системные технологии» тоже отметил проблему, уточнив, что, по предварительным данным, она не на стороне компании. «Системные технологии» готовит комментарий, мы опубликуем его сразу после получения.

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Выяснилось, что проблема на стороне А1: «В настоящее время наблюдаются трудности в работе одного из элементов IT-инфраструктуры. Наши технические специалисты работают над восстановлением работы сервиса. Приносим извинения за временные неудобства!»

Также читатели говорят, что «заправочное» приложение «Белоруснефти» тоже работает с перебоями.

Комментарий Павла Зыля, исполнительного директора по финансовым сервисам СООО «Системные технологии»:

— На текущий момент наблюдается аппаратный сбой в дата-центре нашего провайдера А1, в связи с чем сервисы TIX, Drive&Pay и «Дзякуй» временно недоступны пользователям. Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под контролем и ждем восстановления работоспособности пула серверов А1. Мы приносим свои извинения нашим пользователям и постараемся сделать все возможное, чтобы сервисы заработали в ближайшее время.

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Читатели Onliner сообщили о сложностях при оплате общественного транспорта через сервисы «Оплати» и Tix. В официальном телеграм-канале «Оплати» подтвердили проблему,...
 
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