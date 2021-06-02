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Утром 2 июня на бирже в Минске доллар вырос до максимума почти за четыре недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос на 0,0047 BYN до 2,5359 BYN/USD — максимума почти за четыре недели.
Предыдущие два дня доллар дешевел, но общее снижение составило всего 0,0017 BYN. Сегодня доллар отыграл эти потери и продолжил дорожать. За последние шесть торгов его стоимость выросла уже на 0,0320 BYN.
Курс евро прибавил всего 0,0006 BYN до 3,0950 BYN/EUR и взобрался на максимум за 33 дня.
Европейская валюта непрерывно дорожает уже седьмой день на общую сумму 0,0339 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0009 BYN до 3,4509 BYN/100 RUB.
Российский рубль сейчас всего на треть копейки торгуется ниже максимума за два месяца.
Московская биржа
Утром в среду российский рубль открыл торги на МосБирже ослаблением и к доллару, и к евро.
Стоимость доллара за сутки выросла на 56 копеек до 73,68 российских рублей и покинула минимум за 2,5 месяца.
Европейская валюта подорожала на 43 копейки до 89,95 российских рублей. Всего 5 копеек не хватило до круглой цифры — 90 RUB/USD.
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Европейская валюта непрерывно дорожает уже седьмой день на общую сумму 0,0339 BYN.
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