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Утром 2 июня на бирже в Минске доллар вырос до максимума почти за четыре недели

02.06.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 2 июня на бирже в Минске доллар вырос до максимума почти за четыре недели
Иллюстративное фото
Торги в среду на БВФБ открылись ростом евро и доллара до максимумов за 33 и 27 дней соответственно. Стоимость корзины валют выросла на 0,03% и вернулась к максимуму за месяц.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:20:

Курс доллара вырос на 0,0047 BYN до 2,5359 BYN/USD — максимума почти за четыре недели.

Предыдущие два дня доллар дешевел, но общее снижение составило всего 0,0017 BYN. Сегодня доллар отыграл эти потери и продолжил дорожать. За последние шесть торгов его стоимость выросла уже на 0,0320 BYN.

Курс евро прибавил всего 0,0006 BYN до 3,0950 BYN/EUR и взобрался на максимум за 33 дня.

Европейская валюта непрерывно дорожает уже седьмой день на общую сумму 0,0339 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0009 BYN до 3,4509 BYN/100 RUB.

Российский рубль сейчас всего на треть копейки торгуется ниже максимума за два месяца.

Московская биржа


Утром в среду российский рубль открыл торги на МосБирже ослаблением и к доллару, и к евро.

Стоимость доллара за сутки выросла на 56 копеек до 73,68 российских рублей и покинула минимум за 2,5 месяца.

Европейская валюта подорожала на 43 копейки до 89,95 российских рублей. Всего 5 копеек не хватило до круглой цифры — 90 RUB/USD.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Европейская валюта непрерывно дорожает уже седьмой день на общую сумму 0,0339 BYN.
 
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