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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 2 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.

Эти мученики пострадали за веру в Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).На Руси этот день имел название «грядочник», «тепловей», «Фалалей-тепловей», «Фалалей-огуречник».В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно: от любопытных, чтобы избежать сглаза, нужно было скрывать и гряду, и первый выросший на ней огурец, который надо было сорвать и закопать где-нибудь на огороде, подальше от чужих глаз, чтобы остальной урожай огурцов был хорошим.Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.Пчелы сердито жалят - к дождю.Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.Утки целый день плещутся в воде и ныряют - к дождю.В этот день категорически нельзя ссориться с кем-либо.Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.