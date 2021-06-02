|
Праздник 2 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Эти мученики пострадали за веру в Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).
На Руси этот день имел название «грядочник», «тепловей», «Фалалей-тепловей», «Фалалей-огуречник».
В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно: от любопытных, чтобы избежать сглаза, нужно было скрывать и гряду, и первый выросший на ней огурец, который надо было сорвать и закопать где-нибудь на огороде, подальше от чужих глаз, чтобы остальной урожай огурцов был хорошим.
Главные приметы этого дня
Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.
Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.
Пчелы сердито жалят - к дождю.
Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.
Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.
Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
Утки целый день плещутся в воде и ныряют - к дождю.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день категорически нельзя ссориться с кем-либо.
Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)