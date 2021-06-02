ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 2 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины

02.06.2021 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 2 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
В этот день православные христиане чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Ниже в нашем материале читайте о всех приметах и табу этого дня.

Эти мученики пострадали за веру в Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).

На Руси этот день имел название «грядочник», «тепловей», «Фалалей-тепловей», «Фалалей-огуречник».

В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно: от любопытных, чтобы избежать сглаза, нужно было скрывать и гряду, и первый выросший на ней огурец, который надо было сорвать и закопать где-нибудь на огороде, подальше от чужих глаз, чтобы остальной урожай огурцов был хорошим.

Главные приметы этого дня


Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.

Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.

Пчелы сердито жалят - к дождю.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.

Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Утки целый день плещутся в воде и ныряют - к дождю.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день категорически нельзя ссориться с кем-либо.

Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На эти знаки Зодиака свалится богатство в июне 2021: ищите себя среди счастливчиков!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by