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Канцлер Австрии позвонил Тихановской после известия о попытке самоубийства Латыпова

02.06.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Канцлер Австрии позвонил Тихановской после известия о попытке самоубийства Латыпова
Светлана Тихановская и ее советник по международным вопросам Валерий Ковалевский во время беседы с канцлером Австрии Себастьяном Курцем
Тихановская рассказала о ситуации в белорусских тюрьмах. Она призвала канцлера Австрии Курца действовать решительно, чтобы остановить пытки.

Канцлер Австрии Себастьян Курц позвонил Светлане Тихановской после сообщения о попытке суицида политзаключенного Степана Латыпова, который попытался перерезать себе горло в зале суда. Об этом сообщают международные СМИ.

Тихановская рассказала о ситуации в белорусских тюрьмах. Она призвала канцлера Австрии Курца действовать решительно, чтобы остановить пытки.

«Мы призываем Австрию поддержать четвертый пакет санкций [Евросоюза против лукашистов] и рассмотреть пятый. И не менее важно сейчас помогать гражданскому обществу Беларуси», — цитируют Тихановскую СМИ.


Она также поблагодарила Курца за то, что он поднял вопрос кризиса Беларуси в разговоре с Путиным после встречи с ней в апреле.

Кроме того, Светлана Тихановская предложила Австрии взять на себя инициативу проведения международной конференции высокого уровня по разрешению кризиса в Беларуси. А Курц, в свою очередь, пригласил Тихановскую выступить на Форуме Европы в австрийском Вахау.
 
 
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Курц пригласил Тихановскую выступить на Форуме Европы в австрийском Вахау.
 
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