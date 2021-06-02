Источник материала: UDF



Светлана Тихановская и ее советник по международным вопросам Валерий Ковалевский во время беседы с канцлером Австрии Себастьяном Курцем

«Мы призываем Австрию поддержать четвертый пакет санкций [Евросоюза против лукашистов] и рассмотреть пятый. И не менее важно сейчас помогать гражданскому обществу Беларуси», — цитируют Тихановскую СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Канцлер Австрии позвонил Тихановской после известия о попытке самоубийства Латыпова Курц пригласил Тихановскую выступить на Форуме Европы в австрийском Вахау.

Канцлер Австриипозвонилпосле сообщения о попытке суицида политзаключенного Степана Латыпова, который попытался перерезать себе горло в зале суда. Об этом сообщают международные СМИ.Тихановская рассказала о ситуации в белорусских тюрьмах. Она призвала канцлера Австрии Курца действовать решительно, чтобы остановить пытки.Она также поблагодарила Курца за то, что он поднял вопрос кризиса Беларуси в разговоре с Путиным после встречи с ней в апреле.Кроме того, Светлана Тихановская предложила Австрии взять на себя инициативу проведения международной конференции высокого уровня по разрешению кризиса в Беларуси. А Курц, в свою очередь, пригласил Тихановскую выступить на Форуме Европы в австрийском Вахау.