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США приостанавливают аренду участков для добычи нефти на Аляске

02.06.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Администрация президента США Джо Байдена приостановила аренду нефтяных участков и источников газа на территории Национального арктического заповедника на Аляске, сообщает ВВС.

Таким образом, этот шаг отменяет решение бывшего президента Дональда Трампа о добыче нефти и газа в заповеднике.

Аляска является домом для мубежище для дикой природы (ANWR) занимает около 19 млн акров (78 000 кв. км) и является домом для редких видов животных.

Среди причин принятого решногих важных видов, включая белых медведей, карибу и волков.

Арктический национальный ения - "отсутствие анализа достаточного числа альтернатив" и экология.

"Президент Байден считает, что национальные сокровища Америки являются культурными и экономическими краеугольными камнями нашей страны", - говорится в заявлении Национальной советника Белого дома по вопросам климата Джины Маккарти.

"Он благодарен за оперативные действия Министерства внутренних дел по пресечению любого лизинга к пересмотру решений, которые могли навсегда изменить характер этого особого места", - добавила она.

 
 
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Администрация президента США Джо Байдена приостановила аренду нефтяных участков и источников газа на территории Национального арктического заповедника на...
 
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