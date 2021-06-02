Белoрусские хоккеисты вернутся с ЧМ на автобусе

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – сказал функционер. Глава оргкомитета уточнил, что в Ригу сборная Беларуси прилетела на самолете.





Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для беларусской сборной. Для этого, по его словам, была необходима официальная просьба со стороны беларусских властей, однако те с таким запросом не обратились.





25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Беларусью.





Такие действия латвийских властей произошли в ответ на посадку в Минске самолета, выполнявшего рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Он был помещен в СИЗО, правозащитниками признан политзаключенным.







