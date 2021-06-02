ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская выступит в Сенате США уже в июне

02.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Три американских сенатора Джинн Шейхин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили политика и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне, сообщает ее пресс-служба.

Тихановскую пригласили выступить в Сенате США в июне
Три американских сенатора Джинн Шейхин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили политика и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне, сообщает ее пресс-служба.

"Также они обсудили возможное участие Тихановской в саммите "Большой семерки". Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече", - сказано в сообщении.

Помимо этого Тихановская обсудила с сенаторами ситуацию со СМИ в Беларуси, в частности, с порталами Hrodna.life и TUT.by и предложила поддержать белорусскую службу "Радио Свобода" и запустить белорусскую редакцию "Голоса Америки".


В свою очередь, сенатор Шейхин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Сенатор Портман отметил, что "время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что президент Джо Байден поручил  своей команде разработать варианты "воздействия на белорусские власти", речь идет в том числе и о санкциях, пишет smartpress.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три американских сенатора Джинн Шейхин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили политика и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест охлаждающих подставок для ноутбуков. Есть ли в них смысл?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by