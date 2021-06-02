Появились новые рендеры Samsung с двумя линиями сгиба

Источник материала: Onliner

Samsung готовится к премьере нового флагмана среди смартфонов с гибким экраном. Свежая модель, по слухам, впервые получит две линии сгибания. Это позволит сохранить компактные размеры и увеличить площадь экрана.

Согласно новым неофициальным рендерам, боковые части смартфона будут отгибаться назад:





Также смартфон может получить название Galaxy Z Fold Tab. В полностью сложенном виде между загнутыми половинками расположится стилус S Pen. Всего возможно три форм-фактора: целиком сложен, полностью раскрыт и частично сложен.

Кроме этого, ожидается премьера нового поколения Galaxy Z Flip, который будет выполнен в более классическом форм-факторе «раскладушки».