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Появились новые рендеры Samsung с двумя линиями сгиба

02.06.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung готовится к премьере нового флагмана среди смартфонов с гибким экраном. Свежая модель, по слухам, впервые получит две линии сгибания. Это позволит сохранить компактные размеры и увеличить площадь экрана.

Согласно новым неофициальным рендерам, боковые части смартфона будут отгибаться назад:

Появились новые рендеры Samsung с двумя линиями сгиба

Также смартфон может получить название Galaxy Z Fold Tab. В полностью сложенном виде между загнутыми половинками расположится стилус S Pen. Всего возможно три форм-фактора: целиком сложен, полностью раскрыт и частично сложен.

Кроме этого, ожидается премьера нового поколения Galaxy Z Flip, который будет выполнен в более классическом форм-факторе «раскладушки».

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Samsung готовится к премьере нового флагмана среди смартфонов с гибким экраном. Свежая модель, по слухам, впервые получит две линии сгибания. Это позволит сохранить...
 
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