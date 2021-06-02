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Белоруске грозит два года тюрьмы за то, что отказала в жилье помощнице прокурора
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В чем обвиняют женщину?
Она сдавала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска. После громкого политического процесса женщина решила расторгнуть договор об аренде. Из-за этого на нее и завели уголовное дело
Грозит от штрафа до 2 лет колонии. Женщина находится под подпиской о невыезде.
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После политического суда хозяйка выселила со съемной квартиры помощницу прокурора.
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