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Белоруске грозит два года тюрьмы за то, что отказала в жилье помощнице прокурора

02.06.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белоруске грозит два года тюрьмы за то, что отказала в жилье помощнице прокурора
Иллюстративное фото
Судить 34-летнюю минчанку будут по уникальной статье Уголовного кодекса — нарушение равноправия (ст. 190).

В чем обвиняют женщину?

Она сдавала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска. После громкого политического процесса женщина решила расторгнуть договор об аренде. Из-за этого на нее и завели уголовное дело

Грозит от штрафа до 2 лет колонии. Женщина находится под подпиской о невыезде.
 
Теги: Минск
 
 
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После политического суда хозяйка выселила со съемной квартиры помощницу прокурора.
 
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