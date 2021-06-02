«Похоже на браваду». Что не так с заявлениями Лукашенко о «Белавиа»

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«По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России».

«Учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море, в районе Сочи и Туапсе, я попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань. Еще несколько городов были обозначены. Должен сказать, что никакого отторжения, несмотря на пандемию (Россия очень опасается этого в негативном развитии, не дай бог), со стороны Путина не было», – сказал руководитель Беларуси.

«Раньше Минск использовался для транзита в другие страны, а теперь стал тупиковой точкой»





Фото: svaboda.org

«Спроса на полеты в определенные российские регионы и так не было. Зачем открывать туда направления? Кроме того, Беларусь после введения европейских санкций становится тупиковой точкой: раньше Минск использовался россиянами для транзита в другие страны, а теперь будет только местом окончательного назначения», – сказал Романчук.

«Все зависит от интересов российских нефтяных компаний. Если санкции их не затронут, то поставки будут – при теперешней цене нефти это хороший бизнес, отказываться от него не хочется. До введения американских санкций против российских компаний едва ли дойдет, учитывая контекст заявлений Байдена перед встречей с Путиным. Так что поставки, скорее всего, будут, но маржа, которая идет Беларуси, будет сокращаться в пользу российского бизнеса», – считает Романчук.

«С учетом высказываний европейских политиков я с трудом себе представляю, что члены ЕС единогласно примут такое решение. Сказал бы даже, что это из разряда фантастики. Пока транзиту газа ничего не грозит, но ситуация может измениться, когда будет запущен в эксплуатацию «Северный поток-2». Вот тогда у российского «Газпрома» развяжутся руки не только в отношении Украины, но и в отношении Беларуси.

«Заявления о новых рейсах больше похожи на браваду»





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«Допускаю, что Россия может себе позволить не бояться американских санкций. Тем более, что эксперты отрицают, что американцы будут автоматически распространять санкции на всех, кто будет сотрудничать с «Нафтаном». В ином случае акцент может сместиться на более мелких и неизвестных поставщиков из России, которые не будут бояться американских санкций», – сказал Желиба.

«Заявления о новых рейсах больше похожи на браваду. Новые рейсы не смогут компенсировать тех убытков, которые начали образовываться от сокращения полетов в европейские страны и через них. Сокращается пассажиропоток, сокращается выручка и т.д. Как с юмором обратили внимание в сети, вместо рейса Минска-Париж открыли рейс Минск-Уфа. Но полет один раз в неделю – это же ерунда», – отметил Желиба.

«Остались южные направления, то теперь нужно облетать Украину, а это увеличение времени полетов и дороговизны билетов», – сказал Желиба.

«Думаю, запрещать транзит не станут. Все-таки Европа процентов на 30 пользуется российским газом, транзит через Беларусь хорошо налажен, поиск обходных путей может стать проблемой. Думаю, Европа на это не пойдет», – считает Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Похоже на браваду». Что не так с заявлениями Лукашенко о «Белавиа» Раньше Минск использовался для транзита в другие страны, а теперь стал тупиковой точкой.

Во вторник 1 июнясделал ряд заявлений о влиянии западных санкций на белорусскую экономику.Во-первых, насчет санкций США, которые затронули «Нафтан», руководитель страны отметил:Во-вторых, по поводу европейских санкций против «Белавиа»заявил, что Беларусь и Россия прорабатывают открытие новых рейсов в соседнюю страну.В-третьих, Лукашенко считает, что Евросоюз не станет стрелять себе в ногу, запрещая транзит российского газа через Беларусь. Напомним, ЕС собирается ввести новые жесткие санкции в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.поинтересовался у экспертов: что они думают о возможном влиянии перечисленных санкций на белорусскую экономику.Руководитель научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что «Белавиа» не сможет много заработать на рейсах в Россию.Он считает, что в условиях введенных Евросоюзом ограничений «Белавиа» нет смысла наращивать долги.Что касается поставок российской нефти на «Нафтан», то экономист полагает, что они возобновятся.Решится ли ЕС на запрет транзита российского газа через территорию Беларуси?Следует ожидать ужесточения российской экономической политики», – полагает Романчук.Доктор экономических наукв комментарииотметил, что вряд ли российская нефть перестанет течь на «Нафтан».По его мнению, поставки на «Нафтан» могут возобновиться полном объеме уже в июне.А вот хороших перспектив у «Белавиа» он не видит.Проблема усугубляется тем, что к европейским санкциям присоединилась Украина.Решится ли ЕС на запрет транзита российского газа через территорию Беларуси?Он также обратил внимание, что сейчас наблюдаются проблемы с достройкой «Северного потока-2» по дну Балтийского моря: против проекта активно выступают США. Так что отказываться от транзита через Беларусь не лучшее время.