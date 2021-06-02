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Адвокат россиянина Дудникова готовит жалобы на его задержание

02.06.2021 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство РФ получило разрешение от СК Беларуси на консульский доступ к задержанному в Минске 20-летнему Дудникову и рассчитывает на встречу с ним в среду.

Как пишет Sputnik, защитник россиянина Егора Дудникова, задержанного в Беларуси почти месяц назад, готовит ряд жалоб, в том числе на чрезмерное применение силы, сообщил адвокат Антон Гашинский.

Дудников обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Его адвокат Антон Гашинский пояснил, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он "озвучивал ролики для белорусской оппозиции".

"Планируем обжаловать задержание и мену пресечения", - сказал адвокат Гашинский.

Кроме этого, будет направлена жалоба на чрезмерное применение силы в отношении Дудникова.

"При поступлении в СИЗО КГБ у него должны были быть зафиксированы побои - будем жаловаться на чрезмерное применение силы", - сказал защитник.

Он также подчеркнул, что в жалобе будут указано на "оказание давления с целью получения показаний и явки (с повинной Sputnik)".

Гашинский рассказал, что сегодня Дудникова в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области посетит российский консул. На "володарку" 20-летненго россиянина перевели несколько дней назад, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ.

Дудников был задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

В минувший вторник пресс-секретарь диппредставительства РФ в Минске Алексей Маскалев сообщил, что посольство получило разрешение от СК на консульский доступ к задержанному в Дудникову и рассчитывает на встречу с ним в среду.
 
Теги: Минск
 
 
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Посольство РФ получило разрешение от СК Беларуси на консульский доступ к задержанному в Минске 20-летнему Дудникову и рассчитывает на встречу с ним в среду.
 
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