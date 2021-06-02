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Фотофакт: станция метро «Вокзальная» минского метрополитена стала победителем престижного конкурса архитектуры
Источник материала: Партизан
Главная тема оформления станции - путешествия
Станция метро «Вокзальная» минского метрополитена стала победителем престижного конкурса архитектуры. Фото: www.architecturepressrelease.com
Станции метро «Вокзальная» минского метрополитена стала победителем престижного конкурса архитектуры – Urban design & architecture design awards. Об этом на своей странице Facebook сообщил скульптор Александр Шаппо.
Станция метро «Вокзальная» находится на «Зеленолужской» линии метро. Она была открыта в ноябре 2020 года.
Главная тема станции – это путешествие. Освещение станции выполнено в виде белых световых продольных линий по бокам от колонн, а также диагональных линий в центральной части, которые образуют бело-красную стрелу. Все эти линии символизируют дороги, ведь неподалеку от станции расположен железнодорожный и автовокзалы.
Рядом с потолочными кругами установлена скульптура Александра Шаппо «Дерево дорог».
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Фотофакт: станция метро «Вокзальная» минского метрополитена стала победителем престижного конкурса архитектуры
Главная тема оформления станции - путешествия
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