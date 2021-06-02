"Реал" решил вернуть Карло Анчелотти на пост главного тренера

"Сливочные" приняли решение вернуть в команду Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет "Эвертон". В "Королевском клубе" хотят побыстрее назначить итальянского специалиста, поэтому о его приходе в команду может быть объявлено в ближайшие часы.





Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл "сливочных" к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а в 2019 году пришёл в "Эвертон".





В минувшем сезоне "Реал" финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь "Атлетико". "Сливочные" набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако "матрасники" одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов "Реал" дошёл до полуфинала, где проиграл "Челси", который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.



