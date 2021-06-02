ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Реал" решил вернуть Карло Анчелотти на пост главного тренера

02.06.2021 11:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководство мадридского "Реала" определилось с кандидатурой нового главного тренера команды после ухода с поста Зинедина Зидана, сообщает "Чемпионат" со ссылкой сообщает на Marca.

"Сливочные" приняли решение вернуть в команду Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет "Эвертон". В "Королевском клубе" хотят побыстрее назначить итальянского специалиста, поэтому о его приходе в команду может быть объявлено в ближайшие часы.

Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл "сливочных" к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а в 2019 году пришёл в "Эвертон".

В минувшем сезоне "Реал" финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь "Атлетико". "Сливочные" набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако "матрасники" одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов "Реал" дошёл до полуфинала, где проиграл "Челси", который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство мадридского "Реала" определилось с кандидатурой нового главного тренера команды после ухода с поста Зинедина Зидана, сообщает "Чемпионат" со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шинкевич: «Хотелось бы извиниться за такой результат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by