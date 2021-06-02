







Условия на границе Беларуси и Литвы — как во время "холодной войны" / Reuters





"Служба охраны руководства, как и должно, занимается охранной оппозиционеров, таких как Тихановская. Они нуждаются в охране, поскольку в их адрес были высказаны недвусмысленные угрозы, начиная с заведения уголовного дела и заканчивая физической расправой", — передает delfi.lt слова литовского министра.





пишет Еврорадио. Он добавил, что параллельно идет работа по нейтрализации деятельности КГБ Беларуси,Еврорадио.





Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс оценил ситуацию на белорусско-литовской границе как близкую к "холодной вйне".





"Давайте будем открытыми и признаем, что сейчас условия на границе Литвы и Беларуси быстро приближаются к условиям времен "холодной войны" или похожим на те, которые были в 70-е и 80-е годы, когда активно действовала разведка и агенты, поскольку требовалось тушить очаги то там, то тут", — заявил политик.





Министр обороны добавил, что белорусский режим сейчас опасен практически для каждого, поэтому ездить в Беларусь опасно. "Если ясно говорят, что не гарантируют безопасность граждан иностранных государств, что они не защищены от грабежей и криминальных выпадов, как нам реагировать? Я думаю, мы реагировали адекватно и предупредили наших граждан: не надо ездить", — заявил Анушаускас.



