В Беларуси установили, как будут выглядеть биометрические документы





Правительство установило, как будет выглядеть идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство иностранца и лица без гражданства. Эти документы будут представлять собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.





пише т interfax.by

Кроме того, Совмин определил, как будут выглядеть биометрические паспорта (обычный, дипломатический и служебный) и проездные документы,т interfax.by

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №107 "О биометрических документах" 16 марта.





"В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов", - говорилось в сообщении пресс-службы президента.





В документ будет встроен чип, содержащий фотографию владельца, отпечатки пальцев рук и другие персональные данные.





Всего будет восемь видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта и биометрический паспорт.





ID-карты будут действовать внутри страны, для выезда за рубеж понадобится биометрический паспорт (возможность выезда за границу по действующим паспортам сохранится). При этом изготовить биометрический паспорт сможет только тот, у кого есть ID-карта. За счет использования личной электронной цифровой подписи ID-карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.





Стоимость выдачи идентификационной карты составит полторы базовые величины (1 БВ = Br29), биометрического паспорта - две базовые. При этом получение новых документов не является обязанностью гражданина.





ФОТО: pravo.by



