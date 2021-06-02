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Директор BISS сравнил переговоры Путина и Лукашенко с моментом из «Поле чудес»: Интрига накручивается вокруг банальных вещей

02.06.2021 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вокруг переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Сочи был создан некий момент таинственности, чтобы заставить «врагов» помучиться догадками, а «друзьям» продемонстрировать, что ситуация находится под контролем.




Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил академический директор BISS Петр Рудковский.

По его словам, встречу Путина и Лукашенко в Сочи нужно рассматривать с двух сторон.

«В очередной раз мы имеем дело с двумя измерениями саммита: публичным, который был информационно скупым, и непубличным, насчёт которого создавалось впечатление, что он был насыщенным и содержательным (ведь более пяти часов разговаривали!)», - пояснил он.

В публичном измерении, подчеркнул Рудковский, демонстрировалось взаимопонимание и взаимоподдержка двух президентов.

«В этот раз особо присутствовал, скорее всего преднамеренный, момент таинственности: это и сам факт того, что разговор длился более 5 часов "до поздней ночи", и передача Лукашенко Путину некоего чемоданчика с некими документами касательно инцидента с Ryanair», - указал он.

Тем самым создавалось впечатление, что лидерами двух стран обсуждаются серьёзные или даже ключевые решения, добавил Рудковский.

«Цель была, скорее всего, заставить "врагов" помучиться догадками, а "друзьям" показать, что всё под контролем», - акцентировал внимание политолог.

Однако Рудковский сомневается, что за закрытыми дверями Лукашенко и Путин приняли какие-либо стратегические для двух стран решения. Более того, политолог считает, что и сам разговор двух лидеров не был особо содержательным.
«Это, скорее, тот момент из "Поля чудес", когда стоящий возле "черного ящика" ведущий искусно накручивает эмоции, а в самом ящике на самом деле находится нечто обычное и банальное», - констатировал он.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась 5 часов. Завершились они 29-го мая морской прогулкой двух лидеров.

Ранее стало известно о том, что лидеры двух стран договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также об открытии новых рейсов для «Белавиа».
 
Теги: Минск
 
 
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Вокруг переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Сочи был создан некий момент таинственности, чтобы заставить...
 
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