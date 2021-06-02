Есть вопросы: у дома Меган Маркл и принца Гарри нашли останки человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

Шокирующие новости из жизни принца Гарри и его беременной жены Меган Маркл произвели фурор в СМИ: недалеко от дома мятежников нашли человеческие кости.

После отречения от трона герцоги Сассекские поселились в тихом районе Санта-Барбары. Маркл не раз бывала в Монтесито и была уверена, что именно там ее семья обретет спокойствие. Но, по иронии судьбы, район перестал быть безмятежным с момента переездов мятежников. И дело не только в папарацци и зеваках.

В местную полицию поступил неожиданный звонок: оказалось, что недалеко от дома Меган и Гарри обнаружили человеческие останки.

Рабочие занимались участком соседнего дома и в какой-то момент наткнулись на "что-то" на глубине меньше одного метра, после чего сразу же вызвали полицию и экспертов.

"Работа была сразу же остановлена. Мы вызвали полицию. Вообще, это реальная драма для такого тихого места, как Монтесито", – признался один из свидетелей. Кто-то связал находку с криминалом, но это предположение не подтвердилось.

Судмедэксперты вынесли свой вердикт: останки принадлежат древнему американцу из племени чумаши, которое существовало на юге Калифорнии с 700 года нашей эры. Вот почему дело закрыли, а хозяев участка и их мятежных соседей не стали опрашивать.

Читайте также: