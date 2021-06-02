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Дмитриев: «Пережить весь этот ужас и снова дарить девушкам цветы в стране, где это доблесть, а не преступление»
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты – о ситуации в Беларуси.
Фото: Violetta Savchits / Facebook
– В нормальной ситуации новость про Степана стала бы главной для всех каналов, –
Но мы с вами в другой ситуации. Мы можем быть солидарными и верить, что придет день, когда это прекратится, и мы сделаем все, чтобы больше такого в Беларуси не повторилось никогда.
Сил Степану, здоровья. Пережить весь этот ужас и снова дарить девушкам цветы в стране, где это доблесть, а не преступление.
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Дмитриев: «Пережить весь этот ужас и снова дарить девушкам цветы в стране, где это доблесть, а не преступление»
Экс-кандидат в президенты – о ситуации в Беларуси.
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