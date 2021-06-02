Минчанке грозит два года колонии за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора

Жительницу Минска будут судить за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в суд направлено «уголовное дело о нарушении равноправия граждан».





«Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению С., 1987 года рождения, которой инкриминировано нарушение равноправия граждан. Согласно материалам дела, в принадлежащей С. на праве собственности квартире на основании заключенного 21 июля 2020 года сроком на 2 года договора найма жилого помещения частного жилищного фонда проживала и была зарегистрирована Л., помощник прокурора одного из столичных районов. Предусмотренные договором обязательства потерпевшая исполняла своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «обвиняемая поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях».

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, С., достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — подчеркивается в сообщении.

После изучения материалов дела в прокуратуре Заводского района Минска «пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

«Примененную ранее к С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения», — отмечается в сообщении.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают одно из следующих наказаний:

штраф;

исправительные работы на срок до двух лет;

ограничение свободы на тот же срок;

лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

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