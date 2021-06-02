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В Кричеве найдено тело пропавшего в конце мая подростка

02.06.2021 11:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе поисковых работ в реке Сож было обнаружено тело утонувшего 27 мая подростка.

В Кричеве найдено тело пропавшего в конце мая подростка

Как сообщается, работники МЧС в Кричеве накануне днем «обнаружили и извлекли его из воды».

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В ходе поисковых работ в реке Сож было обнаружено тело утонувшего 27 мая подростка.
 
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