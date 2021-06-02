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В Кричеве найдено тело пропавшего в конце мая подростка
Источник материала: Навiны
В ходе поисковых работ в реке Сож было обнаружено тело утонувшего 27 мая подростка.
Как сообщается, работники МЧС в Кричеве накануне днем «обнаружили и извлекли его из воды».
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В ходе поисковых работ в реке Сож было обнаружено тело утонувшего 27 мая подростка.
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