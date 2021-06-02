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Приложение белорусов вошло в топ финалистов Apple Design Awards

02.06.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple объявила финалистов ежегодной премии Apple Design Awards. Компания разделила приложения по шести категориям: инклюзивность, наслаждение и веселье, взаимодействие, социальное влияние, визуалы и графика, инновации. В категорию графики вошло приложение Loona, за которым стоят белорусы.

Приложение делает команда Евгения Невгеня и Сергея Гончара, которые стали известны благодаря MSQRD. Новый продукт белорусов, Loona, посвящен сну. В описании приложения сказано: «Это первое приложение, которое позволяет быстро настроиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня».

Разработчики отмечают, что Loona — «не список методик для засыпания, а приложение, которое оберегает ваш покой на протяжении всего дня и готовит вас ко сну путем воздействия на эмоциональный фон».

Победители во всех категориях станут известны 10 июня в рамках конференции WWDC.

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Apple объявила финалистов ежегодной премии Apple Design Awards. Компания разделила приложения по шести категориям: инклюзивность, наслаждение и веселье, взаимодействие,...
 
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