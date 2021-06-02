ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский Департамент по авиации ответил на действия Украины: «не рекомендует» летать над ней

02.06.2021 11:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Департамент по авиации белорусского Минтранса отреагировал на действия Украины, которая запретила нашим самолетам летать над ней. В ответ наши авиационные власти привели примеры инцидентов в украинском небе и «не рекомендуют» иностранным перевозчикам использовать воздушное пространство Украины.

Минтранс обозначил свое отношение к действиям соседей: «Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов».

Ведомство отмечает, что таким образом наносится ущерб компании «Белавиа» и ее клиентам, а кроме того, ограничения введены без предварительных переговоров для урегулирования разногласий.

В комментарии Минтранса говорится: «С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании „Сибирь“, сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании „Белавиа“ возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность».

В итоге авиационные власти Беларуси «не рекомендуют» иностранным перевозчикам использовать воздушное пространство Украины.

Белорусская сторона намерена обратиться в ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских перевозчиков, для обеспечения «единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий», а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского самолета в 2016 году.


Трусики-подгузники Pampers Pants 5 Junior Monthly Pack (152 шт)
10 отзывов
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 12–17 кг, для приучения к горшку, 152 шт.
93,90 р.
3 предложения
Подгузники Pampers Active Baby-Dry 5 Junior (150 шт)
1 отзыв
подгузники, для мальчика/для девочки, 11–18 кг, для активных детей, 150 шт.
75,59 р.
6 предложений
Подгузники Huggies Elite Soft 4 (66шт)
5 отзывов
подгузники, для мальчика/для девочки, 8–14 кг, универсальные, 66 шт.
47,30 р.
6 предложений
Еще больше подгузников

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент по авиации белорусского Минтранса отреагировал на действия Украины, которая запретила нашим самолетам летать над ней. В ответ наши авиационные власти...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску да шоўмэна Дудзінскага прыйшлі сілавікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by