Белорусский Департамент по авиации ответил на действия Украины: «не рекомендует» летать над ней

Источник материала: Onliner

Департамент по авиации белорусского Минтранса отреагировал на действия Украины, которая запретила нашим самолетам летать над ней. В ответ наши авиационные власти привели примеры инцидентов в украинском небе и «не рекомендуют» иностранным перевозчикам использовать воздушное пространство Украины.

Минтранс обозначил свое отношение к действиям соседей: «Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов».

Ведомство отмечает, что таким образом наносится ущерб компании «Белавиа» и ее клиентам, а кроме того, ограничения введены без предварительных переговоров для урегулирования разногласий.

В комментарии Минтранса говорится: «С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании „Сибирь“, сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании „Белавиа“ возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность».

В итоге авиационные власти Беларуси «не рекомендуют» иностранным перевозчикам использовать воздушное пространство Украины.

Белорусская сторона намерена обратиться в ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских перевозчиков, для обеспечения «единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий», а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского самолета в 2016 году.