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В Казахстане БелАЗ наехал на легковушку. Это заснял регистратор (видео)

02.06.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычное ЧП случилось в Казахстане. Карьерный самосвал БелАЗ наехал на легковую машину с пассажирами. Автомобильный регистратор снял на видео момент аварии. 

По словам очевидцев, в карьер по вызову приехали трое специалистов для ремонта системы кондиционирования в одном из самосвалов. Люди прибыли на место на внедорожнике Suzuki. Они припарковались возле БелАЗа. Водитель последнего во время начала движения не заметил внедорожник на своем пути.

В результате самосвал протаранил легковушку и протащил ее несколько метров. Два человека, которые находились в Suzuki, успели выскочить из машины. Один остался в салоне и тоже не пострадал.

 
 
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Необычное ЧП случилось в Казахстане. Карьерный самосвал БелАЗ наехал на легковую машину с пассажирами. Автомобильный регистратор снял на видео момент...
 
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