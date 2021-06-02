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К шоумену Денису Дудинскому пришли из финансовой милиции
Источник материала: UDF
Денис Дудинский
Со слов жителей дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже, в поисках понятых, сообщили: из финансовой милиции, прибыли для проведения каких-то действий к Денису Дудинскому.
Телефоны самого шоумена и его жены пока не отвечают.
В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит ДФР, нам ответили, что не располагают информацией по этому поводу. В МВД также сообщили, что пока информации нет.
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Cоседей просили выступить понятыми.
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