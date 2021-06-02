Источник материала: UDF



Денис Дудинский

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К шоумену Денису Дудинскому пришли из финансовой милиции Cоседей просили выступить понятыми.

Со слов жителей дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже, в поисках понятых, сообщили: из финансовой милиции, прибыли для проведения каких-то действий кТелефоны самого шоумена и его жены пока не отвечают.В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит ДФР, нам ответили, что не располагают информацией по этому поводу. В МВД также сообщили, что пока информации нет.