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Елена Левченко — белорусским футболистам: Сколько стоит совесть?
Источник материала: UDF
Елена Левченко
«Футболисты, а вы еще провластные письма подписываете? Это столько стоит совесть? Какое позорище», – написала Елена Левченко в своем Instagram.
Вчера в Минске был задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета.
Вечером Руто был доставлен в ЦИП на Окрестина. Судебное заседание будет проходить в суде Октябрьского района Минска. О дате суда не сообщается.
Напомним, что вчера провластное письмо подписали некоторые игроки минского «Динамо» и «Спутника».
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Звезда белорусского баскетбола жестко высказалась о провластных спортсменах.
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