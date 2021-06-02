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Елена Левченко — белорусским футболистам: Сколько стоит совесть?

02.06.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Елена Левченко — белорусским футболистам: Сколько стоит совесть?
Елена Левченко
Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на арест журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто.

«Футболисты, а вы еще провластные письма подписываете? Это столько стоит совесть? Какое позорище», – написала Елена Левченко в своем Instagram.


Вчера в Минске был задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета.

Вечером Руто был доставлен в ЦИП на Окрестина. Судебное заседание будет проходить в суде Октябрьского района Минска. О дате суда не сообщается.

Напомним, что вчера провластное письмо подписали некоторые игроки минского «Динамо» и «Спутника».
 
Теги: Минск
 
 
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