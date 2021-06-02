Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

«В очередной раз мы имеем дело с двумя измерениями саммита: публичным, который был информационно скупым, и непубличным, насчёт которого создавалось впечатление, что он был насыщенным и содержательным (ведь более пяти часов разговаривали!)», - пояснил он.

«В этот раз особо присутствовал, скорее всего преднамеренный, момент таинственности: это и сам факт того, что разговор длился более 5 часов «до поздней ночи», и передача Лукашенко Путину некоего чемоданчика с некими документами касательно инцидента с Ryanair», - указал он.

«Цель была, скорее всего, заставить «врагов» помучиться догадками, а «друзьям» показать, что всё под контролем», - акцентировал внимание политолог.

«Это, скорее, тот момент из «Поля чудес», когда стоящий возле «черного ящика» ведущий искусно накручивает эмоции, а в самом ящике на самом деле находится нечто обычное и банальное», - констатировал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор BISS сравнил переговоры Путина и Лукашенко с «Полем чудес» Интрига накручивается вокруг банальных вещей.