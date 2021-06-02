Правительство РБ установило формы бланков биометрических документов

Источник материала: АФН

В Беларуси определены формы бланков и описание биометрических документов, которые планируют выдавать с 1 сентября 2021 г. Соответствующее постановление Совмина № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании» принято 31 мая 2021 г.

Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов:

удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;

для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся:

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

Ко второму:

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический проездной документ Республики Беларусь;

проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 г).

Правовой акт разработан в соответствии с указом №107 «О биометрических документах» от 16 марта 2021 г и вступит в силу после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, в соответствии с указом биометрические документы в Беларуси вводятся с 1 сентября 2021 г. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.

Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (43,5 рубля), биометрического паспорта - две базовые величины (58 рублей).

ID-карты планируется использовать на территории Беларуси для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу. Если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется. Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.