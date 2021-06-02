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Крым. Первый полет "Белавиа" - конец истории компании

02.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заявил, что “прорабатывает” вопрос полётов в Крым.

Крым. Первый полет "Белавиа" - конец истории компании
фото: sq.com.ua
Вот один из результатов “загонной охоты”. Напомню, что тема возникла на фоне переговоров в Сочи. Когда российские журналисты вдруг начали задавать такой вопрос гендиректору “Белавиа”. Тот заявил, что невозможно без политического решения. Логично, ибо понимал, то первый полёт будет означать конец истории компании.

Но тема, судя по всему, обсуждалась и в формате политических выборов полёты могли стать одним из “компромиссов” – Кремль не додавливал по паре ключевых вопросов.

В результате возможного согласия на такой вариант Беларусь пройдёт точку невозврата в отношениях с Украиной (в РФ первый раз откроют шампанское). А так же, если такое станет возможным с использованием авиационного парка “Белавиа”, станет концом этой авиакомпании (в РФ второй раз выпьют на радостях).

И так, малыми шагами, за год-полтора можно создать условия, при которых вариантов пропетлять для Минска не останется.

В этой всей истории есть единственная маленькая надежда для “Белавиа” – категорически не идти на прямые рейсы, а соглашаться лишь на “стыковки” с российскими авиаперевозчиками, летающими туда.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко заявил, что “прорабатывает” вопрос полётов в Крым.
 
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