Аграрные новинки: в Беларуси открылась выставка «Белагро»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная выставка «Белагро» собрала рекордное число участников. Это представители 400 компаний из 16 стран. Впервые она проходит на территории индустриального парка «Великий камень» под Минском, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Многие «экспонаты» можно попробовать на вкус. Например, мороженое и колбасу для вегетарианцев. Белорусские ученые уверяют: они подойдут для людей с плохой переносимостью лактозы.

«Белорусские продукты всегда нацелены на натуральность, в том числе, формирование вкуса не за счет специальных ароматизаторов, а подборов. Например, в веганском мороженом мы используем сою белорусского производства, более того, мы используем овес или овсяное молоко в качестве одного из компонентов», – рассказал директор института мясо-молочной промышленности Беларуси Алексей Мелещеня.

Только техники здесь более 200 единиц. Разработки и достижения представляют самые разные: от новых сортов селекции до IT-продукции. Последняя в аграрном секторе пользуется все большим спросом.

«Все говорят цифра, все говорят высокие технологии. Мы все столкнулись с тем, что биотехнологии все-таки выходят на переднее место: от борьбы с болезнями до получения продуктов питания какого-то заданного качества. Только через высокие технологии мы сможем повышать урожайность», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.

Среди участников – страны СНГ. Активно представлены регионы России. Кубань в этом году привезла напитки. Натуральные составы и экологичная упаковка. На территории ЕАЭС у кубанской новинки конкурентов практически нет.

«Гордость нашей компании. Вода в тетра-паке. Вода сохраняет все свои свойства. Наша вода именно артезианская, очень глубокая скважина. Есть обычная вода, есть вода с лимоном и мятой. Есть вода с малиной», – рассказал специалист по экспорту кубанского производителя напитков Виталий Коныгин.

В этом году выставка заняла 20 тысяч квадратных метров. «Белагро» – это не только экспозиция, еще конференции и бизнес-встречи, поиск деловых партнеров. По итогам форума аграрии заключат новые контракты.