«Лета спазьняецца, чакае нашага вяртаньня». Што адбываецца са зьняволенымі журналістамі

Источник материала: Свабода

Сваякі і сябры затрыманых журналістаў расказваюць, што тыя пішуць зь вязьніц, які ў іх настрой і на што спадзяюцца.

Журналістка парталу Tut.by Алена Талкачова, як і яе затрыманыя калегі, з 18 траўня знаходзіцца ў менскім СІЗА на Валадарскага. Апошнімі днямі вясны стала вядома, што Алену Талкачову падазраюць у памаганьні ва ўхіленьні ад падаткаў у асабліва вялікім памеры. Сяброўка Талкачовай Аляксандра Багуслаўская, якая лістуецца з Аленай, пасьля гэтай навіны зрабіла выснову, што сама меней на два месяцы тая застанецца на «Валадарцы». Аляксандра носіць у СІЗА перадачы для Алены, даглядае ейнага сабаку Тоні, які застаўся адзін дома, выконвае іншыя просьбы, якія Алена прысылае ў лістах. Такіх пасланьняў ад яе было ўжо два. Кранальны кавалак зь першага ліста сяброўкі, зь яе ўражаньнямі ад убачанага падчас першай прагулкі, Аляксандра зьмясьціла ў сваім фэйсбуку.

«Бачыла сёньня неба ў клетку — галоўнае ўражаньне ад першага дня. Яно прыгожае, калі не зьвяртаць увагу на краты. Падчас прагулкі, як у залі, паскакала і папрысядала, а таксама ад лаўкі трыцэпс патрэніравала», — расказала пра сябе Алена.

