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Поехали, Зоя: Шнуров презентовал новый проект и почистил Instagram
02.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский музыкант и гендиректор канала RTVI Сергей Шнуров удивил поклонников: экс-солист "Ленинграда" оригинально презентовал свой новый проект.
Перемены в жизни Шнурова - любимая тема общественности. Музыкант
Шнуров оригинально презентовал свой новый проект: сначала из Instagram звезды исчезли все посты и подписки, а после появились снимки эффектной девушки.
"Поехали! Зоя!", - подписал музыкант фотографию улыбающейся брюнетки на карусели.
Также в микроблоге появилась обложка дебютного альбома начинающей певицы - "Это жизнь" и ссылка на плейлист.
Внимательные фанаты сразу же узнали девушку. Певицу из проекта "Зоя" зрители видели во втором выпуске музыкального шоу "Я вижу твой голос". Тогда брюнетка Ксения Руденко спела с Валерием Меладзе и мгновенно попала в финал квеста.
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