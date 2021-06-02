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Поехали, Зоя: Шнуров презентовал новый проект и почистил Instagram

02.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский музыкант и гендиректор канала RTVI Сергей Шнуров удивил поклонников: экс-солист "Ленинграда" оригинально презентовал свой новый проект.

Перемены в жизни Шнурова - любимая тема общественности. Музыкант закрыл проект "Ленинград", стал генеральным директором RTVI, женился на светской львице и готовится снова стать отцом. Но этого, судя по всему, артисту недостаточно.

Шнуров оригинально презентовал свой новый проект: сначала из Instagram звезды исчезли все посты и подписки, а после появились снимки эффектной девушки.

"Поехали! Зоя!", - подписал музыкант фотографию улыбающейся брюнетки на карусели.

Также в микроблоге появилась обложка дебютного альбома начинающей певицы - "Это жизнь" и ссылка на плейлист.

Внимательные фанаты сразу же узнали девушку. Певицу из проекта "Зоя" зрители видели во втором выпуске музыкального шоу "Я вижу твой голос". Тогда брюнетка Ксения Руденко спела с Валерием Меладзе и мгновенно попала в финал квеста.

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Экс-фронтмен группировки "Ленинград" решил начать жизнь с чистого листа: музыкант сменил работу, нашел новую любовь, а теперь показал свою протеже.
 
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