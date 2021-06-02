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Атомная субмарина типа "Ясень-М" прибыла в Северный флот - видео

02.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Атомный подводный крейсер 4-го поколения "Казань" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте", - говорится в сообщении Минобороны России.

Лодка была построена на Севмаше, церемония передачи ее флоту состоялась на заводе 7 мая. На базе Северного флота лодку встречали замначштаба флота и представители командования.

До того, как прибыть на флот, "Казань" прошла целый цикл испытаний, в рамках которого проводились проверки на всех режимах. Лодка провела в море больше 200 суток.

"Казань" — модифицированная версия подлодок проекта "Ясень", которую стало сложнее обнаруживать акустикам. Субмарины вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и способны поражать цели на земле, на воде и под водой. Подводные лодки проекта "Ясень-М" разработаны КБ "Малахит" и обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

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Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М поступила на службу в Северный флот. Смотрите на видео, как выглядит новая российская субмарина.
 
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