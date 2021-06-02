ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кочетков: о чем свидетельствуют фото Протасевича с оружием в Донбассе

02.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кочетков: о чем свидетельствуют фото Протасевича с оружием в Донбассе

Возможность для следователей из Донбасса провести допрос находящегося в следственном изоляторе Романа Протасевича на предмет его участия в убийстве мирных жителей на территории ДНР и ЛНР является официальным признанием белорусской стороной их легитимности, считает президент Фонда "Народная дипломатия", политический эксперт Алексей Кочетков. 

© Photo : пресс-служба президента РБ
Лукашенко не против, чтобы представители ЛНР задавали вопросы Протасевичу

"Если бы власти Беларуси солидаризировались с киевскими властями, то это были бы не правоохранители ЛНР, а "сепаратисты и террористы", как их называют в Киеве. На мой взгляд, это положительный шаг, вызывающий надежду на позитивные изменения в будущем со стороны Республики Беларусь", - сказал Кочетков.

По мнению собеседника Sputnik, фотографии Протасевича в военной форме с шевронами полка "Азов" и оружием в руках говорят о том, что журналистская деятельность была не единственным занятием во время его пребывания в Донбассе.

Комментарий президента Фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что означает возможность допроса Романа Протасевича правоохранителями из Донбасса - комментарий политического эксперта Алексея Кочеткова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Забег в ползунках: как отметили День защиты детей в Витебске – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by