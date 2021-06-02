Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кочетков: о чем свидетельствуют фото Протасевича с оружием в Донбассе

Возможность для следователей из Донбасса провести допрос находящегося в следственном изоляторе Романа Протасевича на предмет его участия в убийстве мирных жителей на территории ДНР и ЛНР является официальным признанием белорусской стороной их легитимности, считает президент Фонда "Народная дипломатия", политический эксперт Алексей Кочетков.

"Если бы власти Беларуси солидаризировались с киевскими властями, то это были бы не правоохранители ЛНР, а "сепаратисты и террористы", как их называют в Киеве. На мой взгляд, это положительный шаг, вызывающий надежду на позитивные изменения в будущем со стороны Республики Беларусь", - сказал Кочетков.

По мнению собеседника Sputnik, фотографии Протасевича в военной форме с шевронами полка "Азов" и оружием в руках говорят о том, что журналистская деятельность была не единственным занятием во время его пребывания в Донбассе.

Комментарий президента Фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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