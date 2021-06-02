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Кочетков: о чем свидетельствуют фото Протасевича с оружием в Донбассе
02.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возможность для следователей из Донбасса
© Photo : пресс-служба президента РБ
"Если бы власти Беларуси солидаризировались с киевскими властями, то это были бы не правоохранители ЛНР, а "сепаратисты и террористы", как их называют в Киеве. На мой взгляд, это положительный шаг, вызывающий надежду на позитивные изменения в будущем со стороны Республики Беларусь", - сказал Кочетков.
По мнению собеседника Sputnik, фотографии Протасевича в военной форме с шевронами полка "Азов" и оружием в руках говорят о том, что журналистская деятельность была не единственным занятием во время его пребывания в Донбассе.
Комментарий президента Фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что означает возможность допроса Романа Протасевича правоохранителями из Донбасса - комментарий политического эксперта Алексея Кочеткова.
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