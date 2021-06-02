Первый день со сбором на границу: как белорусу теперь выехать в Европу

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 2 июня – Sputnik, Инна Гришук. В первый день действия так называемого "налога на границу" в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе многим белорусам, которые решили в этот день покинуть пределы страны, пришлось стать участниками своеобразного квеста.

Им предстояло узнать, где и как заплатить нужную сумму сбора. Ведь без него выехать в Европу через пункты пропуска в Гродненской области теперь нельзя. Многих водителей разворачивали у пограничного шлагбаума и отправляли на поиски нужной квитанции.

Гродненская область стала одной из первых, где при выезде из Беларуси нужно платить местный сбор за пересечение границы – 29 рублей.

Журналистка Sputnik Инна Гришук отправилась в один из пунктов пропуска, где уже применяют новый сбор, и узнала, как сейчас белорусам пересекать границу.

Найти номер счета – настоящий квест

Перед тем, как отправиться на границу, представила, что я – тот самый белорус, у которого есть основания для выезда в Польшу и которому предстоит собрать полный пакет документов. Если вопрос о покупке "зеленой" карты на машину, о получении теста на COVID и других бумаг был понятен, то с оплатой сбора на границу возникла заминка. Найти счет, на который нужно перечислить те самые 29 рублей, оказалось не так просто.

© Sputnik / Инна Гришук Через границу ездит все так же мало людей - в основном это водители грузовиков

Помощь гугла здесь оказалась бесполезной. В интернете нашлось много статей о том, кому, где и с какой даты нужно оплачивать сбор, о счете – ни слова.

В инструкции Госпогранкомитета говорится, что сбор на границу уплачивается с машин весом до пяти тонн, идет в доход областного бюджета по месту расположения пункта пропуска. Оплатить его можно до пересечения границы или прямо на границе, но лучше заранее, так как не во всех пунктах пропуска есть хороший интернет. Также указывалось, что в зачет примут как бумажную, так и электронную квитанцию. Но никакой информации о номере счета и инструкций, как оплатить в том же ЕРИП.

В справочной службе налоговой ответили, что они не отвечают за сбор на границу, так как это местный сбор, и посоветовали звонить напрямую в облисполком. В исполкоме работница приемной сильно удивилась и перенаправила к авторам решения о введении сбора – в областной совет депутатов.

"Заходите на наш сайт, опускайтесь в "подвал", там будет баннер под названием "Сбор за пересечение границы", кликайте, там найдете и счет, и путь в ЕРИП по QR-коду ", – объяснил специалист на другом конце провода.

© Sputnik / Инна Гришук В "Брузгах" действует система электронный очереди, но в зоне ожидания терминала оплаты и возможности заплатить сбор на границу нет

Он также уточнил: если вы пересекаете границу через пункт пропуска в Гродненской области, сбор нужно платить именно в гродненский бюджет. Если перепутаешь и случайно перечислишь деньги в гомельский, где с 1 июня также взимают "налог на границу", то с такой квитанцией за границу в тех же "Брузгах", "Привалке" или "Каменном логе" не пустят.

Инструкций об оплате сбора не удалось найти и в гродненском "Беларусбанке", расположенном в центре города. Правда, работница отделения вызвалась помочь сделать это через инфокиоск. С ее помощью выяснили путь оплаты сбора на границу в ЕРИП.

Квест оказался пройден, на это потребовалось больше часа. Можно отправляться на границу.

Сбор есть, а запрет на выезд остался

На ближайшей к пункту пропуска "Брузги" заправке и в расположенном по соседству киоске по продаже страховок информации о том, что с 1 июня в пунктах пропуска Гродненской области взимают сбор за пересечение границы, не оказалось.

"Уже собирают? Нет, не слышал, у меня большая машина, я платить не буду", – удивился водитель на заправке.

© Sputnik / Инна Гришук Из нового на границе – меньше брошенных велосипедов, которыми раньше активно пользовались горожане для поездок в Польшу

"У нас в киоске можно размещать только информацию о страховых услугах, мы не имеем право делать другие объявления", – пояснила работник страховой компании.

Женщина сказала, что о новом сборе она знает, так как следит за всеми новостями. В течение дня у нее было с десяток клиентов, которые ехали за границу с уже оплаченным сбором.

"Они платили через интернет. Как платить, я точно не знаю, думаю, через пару дней, уже везде появится эта информация, станет проще", – отметила собеседница.

Вопрос о том, повлияло ли введение сбора на количество желающих выехать в Европу, сотрудница страховой только тяжело вздохнула: "С сегодняшнего дня только ввели новый сбор. Больше ничего не изменилось, люди не едут за границу, потому что запрет на выезд из страны не отменен. Думаю, если бы его сняли, то тут бы выстроилась длинная очередь от пункта пропуска до заправки или длиннее. После года изоляции и пандемии, люди соскучились по путешествиям. Никакой сбор не остановил бы их, чтобы куда-то выехать".

© Sputnik / Инна Гришук Терминал оплаты удалось найти в здании транспортно-логистического центра на ближайшей стоянке, он доступен круглосуточно

С марта прошлого года у страховщиков на границе затяжное затишье. С десяток клиентов в день – это слезы по сравнению с тем, что было два или три года назад. Но сотрудницы не унывают говорят, что ждут лучших времен.

У водителей больше вопросов

На подъезде к границе нас встретила очередь из фур и грузовиков, которые ждали въезда в зону электронной очереди. Водители небольших грузовиков на польских номерах удивились, узнав, что тот самый сбор на границу уже действует.

"Я слышал, что принято решение об этом сборе еще месяц назад, но его пока не брали. Мы много раз пересекали границу. О том, что с сегодняшнего дня проезд границы платный, слышу от вас впервые. Это точно? У нас машины 3,5 тонн. Нам нужно платить, мы же едем как грузовики? На границе это можно сделать? А польскую карточку примут? А если у меня нет денег на карточке, только евро в кармане, как быть?", – стал задавать вопросы водитель Александр.

© Sputnik / Инна Гришук Работники страховых компаний устали рассказывать водителям, где можно оплатить сбор - инструкций, куда идти, на границе не было

Мужчины признались, что не понимают смысла появления сбора за пересечение границы. Но уверены, что небольшие грузовики меньше не станут ездить через границу, поток товаров не изменится, просто у фирм-перевозчиков станет еще больше накладных расходов на каждый рейс.

"Если эту квитанцию требуют у первого шлагбаума на границе, то нужно, чтобы в терминале ожидания была возможность оплатить сбор, деньги поменять, у иностранных водителей не всегда есть белорусские рубли. На стоянке электронной очереди банка точно нет, он дальше, ближе к границе. Водителям грузовых машин это не очень удобно", – уточнил водитель из Казахстана Жаслан и попросил как-то повлиять на этот вопрос.

Нет квитанции – развернут у пограничников

Следующая остановка – стоянка в зоне ожидания грузовых и легковых машин. За последний год в пункте пропуска "Брузги" появилась электронная очередь. Въезд на стоянку – через шлагбаум. Чтобы он открылся, нужно выйти из машины и получить бумажный талон, на котором будет указан номер авто. Машины едут на границу в той же очередности, в которой въехали на стоянку.

Здесь есть магазин, пункт страховки и помещение под кафе, которое пока не работает. Терминала оплаты или банка в здании нет. Сотрудницы страховки и магазина признаются: где оплатить сбор, пока не знают.

"Я нашел, где можно сделать оплату, это там, дальше, в здании логистического центра. Я сначала поехал к пограничникам, думал, что можно все оплатить прямо в пункте пропуска, но меня не пустили без квитанции", – говорит мужчина, показывая на здание и стоянку ближе к пункту перехода.

Пешком туда идти больше трехсот метров. Чтобы съездить на машине по всем правилам, придется делать большой крюк: сначала выехать из зоны ожидания, на перекресте свернуть налево, заехать на нужную стоянку у логистического центра. С нее прямого пути к пункту пропуска нет. Нужно снова въезжать в зону ожидания, брать новый талончик.

Если бы на границе оказалась очередь из легковушек, то водитель потерял бы много времени. Но и без очереди многим пришлось покататься.

© Sputnik / Инна Гришук Чтобы попасть из зоны ожидания очереди в банк на границе, придется сделать солидный крюк

Наш собеседник вернулся в зону ожидания, так как нужная ему фирма-страховщик есть только здесь. Признается: "Не был на границе больше года, здесь все поменялось. Сегодня было сложно. Нужно искать, как ехать на границу, где заплатить сбор, где купить страховку".

"Зона ожидания – это удобно. Хорошо, что инфраструктура улучшается. Если новый сбор на границу пойдет на улучшение условий на границе, то я не против. Но здесь же все улучшили еще до сбора. Поэтому не очень понятно, зачем берут деньги", – поделился собеседник.

Как платить сбор – знают в банке на границе

В отделении "Беларусбанка", который работает на границе, к новшествам подготовились с самого утра.

По словам кассира банка, в течение дня к ней приходило много людей, которые оплачивали сбор в кассе. Кто это – водители маленьких грузовиков до пяти тонн или легковых машин - она не знает, в квитанции не указывается вес машины. Отделение банка на границе в "Брузгах" работает до половины восьмого вечера. Когда оно не работает, водители могут воспользоваться платежным терминалом, который установлен на входе в здание.

© Sputnik / Инна Гришук Здание транспортно-логистического центра на подъезде к ПП "Брузги", в котором расположен банк и платежный терминал

"У нас возле платежного терминала висит подробная инструкция, как оплатить сбор. Утром я сама ей воспользовалась, у меня все получилось. Можно оплатить наличными, можно карточкой. Терминал принимает и белорусские, и иностранные платежные карточки. Думаю, проблем с оплатой не должно возникать", – пояснила кассир.

Передать пограничникам инструкцию

Возле банка в здании транспортно-логистического центра встречаем еще одного водителя, который тоже был уверен, что сбор можно оплатить прямо на границе.

"Еду в Польшу на работу. Вчера не успел собрать все документы. Сегодня уже выезд платный. Вы не знаете, сколько нужно платить, базовую или две? Только что развернули у шлагбаума пограничники, сказали, что нужно въезжать в пункт пропуска с оплаченным сбором. Я могу, конечно, оплатить через ЕРИП, но лучше заплачу в банке. Пусть будет на руках бумажная квитанция, чтобы снова не пришлось возвращаться", – отметил водитель Антон.

© Sputnik / Инна Гришук Инструкцию с описанием, как оплатить сбор, удалось найти только в одном банке – на границе

Мужчина выбрал вариант оплаты в кассе, так как сумма сбора – 29 рублей, мелочи у него не было, а есть ли в терминале оплаты опция выдавать сдачу, он выяснять не стал – не было на это времени.

К банку спешит семейная пара. Они приехали из Минска, ЕРИП не пользуются и боятся опоздать в банк. Они сначала заглянули в здание страховки, расположенное прямо у пункта пропуска, но там большими буквами написано, что платежей за сбор не приминают. Позже сотрудницы объяснили, что за день устали всем объяснять, куда идти.

"Извините, мы спешим, банк может закрыться, тогда мы не сможем выехать в Польшу. Мы не нашли в интернете, на какой счет нужно зачислять сбор на границу, чтобы оплатить его заранее, решили, что узнаем все на месте", – пояснила женщина.

В это время из банка вышел водитель Антон с квитанцией и распечатанной на листе А4 инструкцией в руках.

"В банке попросили отвезти эту инструкцию пограничникам. Это чтобы они не разворачивали так много машин, многие могут заплатить возле шлагбаума с телефона", – объяснил Антон.

Сбор за выезд за границу – как заплатить

Порядок оплаты сбора за пересечение границы на территории Гродненской области через ЕРИП такой:

В системе расчеты ЕРИП выбрать пункт "Административные процедуры, пошлины, сборы". Затем – пункт "Сбор за пересечение границы", после этого – "Гродненский облисполком", затем – вкладка "Сбор за пересечение границы-4".

Ввести регистрационный номер машины, ФИО и номер паспорта водителя, сумму оплаты.

Реквизиты для оплаты сбора: Главное управление министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области (УНП 500563252) р/с BY47 AKBB 3600 5010 0001 9000 0000 г. Минск ОАО "АСБ "Беларусбанк"; БИК банка AKBBBY2X Код платежа в бюджет 03110 "Сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь".

Кто освобождается от сбора на границу

Как ранее писал Sputnik, решение о введении сбора за пересечение границы через пункты пропуска на территории Гродненской области принял Гродненский областной Совет депутатов, оно действует до 1 января 2023 года. С 1 июня при выезде в Литву или Европу через пункты пропуска "Берестовица", Брузги", "Привалка", "Бенякони", "Каменный лог", "Лоша", "Котловка", водителям машин весом до 5 тонн нужно заплатить сбор в размере одной базовой величины – 29 рублей.

Местный налог касается всех авто, принадлежащих организациям, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Уплачивается на машину, не зависимо от количества пассажиров в ней.

От уплаты сбора на границу освобождаются:

автомобили, на которых перемещаются лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших;

участники и инвалиды ВОВ;

инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

У всех вышеперечисленных категорий должны быть подтверждающие документы.

Также с 1 июня местный сбор за пересечение границы начали собирать в Гомельской области . Кроме того, в мае введение налога на пересечение границы поддержали депутаты Брестской области, однако конкретная дата пока неизвестна.