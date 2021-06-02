Забег в ползунках: как отметили День защиты детей в Витебске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Забег в ползунках, конкурс на лучший костюм спасателя, парад детских колясок и трехколесных велосипедов, оформленных в стилистике МЧС, выставка спасательной техники, множество тематических аттракционов и конкурсов – Витебские областное управление МЧС подготовило большую праздничную программу для горожан.

"Конечно, в первую очередь мы проводим подобные мероприятия для того, чтобы лишний раз напомнить людям о безопасном поведении и детском травматизме. Скажу, что подобные мероприятия приносят свой результат, например, в прошлом году в Витебской области на пожарах не погибло ни одного ребенка", – отметил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

Спасатели не первый год проводят праздники посвященные Дню защиты детей в центре Витебска. В программе мероприятий всегда множество тематических конкурсов и аттракционов на знание правил пожарной безопасности и поведения во время чрезвычайной ситуации.

Самые зрелищные мероприятия во время празднований – забег в ползунках и конкурсы на лучший костюм спасателя и оформление колясок, трехколесных велосипедов и детских автомобилей в стилистике МЧС.

"Мы делали костюм для ребенка в течение двух суток. Идею частично придумала, а частично подсмотрела в интернете наша мама. Для конкурса мы сделали костюм пожарного извещателя, решили, что это будет необычно", - сообщил витеблянин Сергей Ковалев, чей трехлетний сын Матвей занял первое место.

В конкурсах абсолютно все маленькие участники получили награды в различных номинациях.