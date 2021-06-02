«Символичное». Латушко подал заявление против Лукашенко в польскую Прокуратуру

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В заявлении, сделанном в Варшаве, говорится об угрозах физической расправы и подготовки акта международного терроризма.





– Мое заявление – символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом, – так политик прокомментировал свои действия.

Павел Латушко отметил, что для него и его команды важно проинформировать польские власти об угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны белорусских властей, направленных на организацию, кроме прочего, его похищения в Польше и незаконного лишения свободы.

Также заявление подано в Прокуратуру Польши с целью предупредить всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, что их действия не останутся без правовых последствий: они будут преследоваться по законам различных государств и в различных государствах мира.