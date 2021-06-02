ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко подал на Лукашенко заявление в прокуратуру Польши

02.06.2021 12:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился в польскую прокуратуру подал заявление в Прокуратуру в Варшаве.

Латушко подал на Лукашенко заявление в прокуратуру Польши
Фото пресс-службы НАУ

Как отметил политик, «все репрессии режима против белорусов и иностранных граждан вне правового поля».

По его словам, известно не только об угрозах, но и о «подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси».

Мое заявление – символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом.

Латушко считает важным проинформировать надзорный орган об «угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, направленных на организацию в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы».

Также заявление преследует цель предупредить всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, что их действия не останутся без правовых последствий: они будут преследоваться по законам различных государств и в различных государствах мира.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился в польскую прокуратуру подал заявление в Прокуратуру в Варшаве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Забег в ползунках: как отметили День защиты детей в Витебске – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by