Латушко подал на Лукашенко заявление в прокуратуру Польши

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился в польскую прокуратуру подал заявление в Прокуратуру в Варшаве.



Фото пресс-службы НАУ

Как отметил политик, «все репрессии режима против белорусов и иностранных граждан вне правового поля».

По его словам, известно не только об угрозах, но и о «подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси».

Мое заявление – символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом.

Латушко считает важным проинформировать надзорный орган об «угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, направленных на организацию в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы».

Также заявление преследует цель предупредить всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, что их действия не останутся без правовых последствий: они будут преследоваться по законам различных государств и в различных государствах мира.