|
В Беларуси начали принимать заказы на электрокар Geely Geometry C. Мы узнали цены
Источник материала: Onliner
На сайте «Белджи»
Geometry C представляет собой вторую модель линейки Geely Geometry (позиционируется китайцами как отдельный суб-бренд). Компактный кроссовер построен на базе бензинового хетчбэка Geely Emgrand GS. На сайте пока нет цен. На странице приема заявок указаны лишь основные характеристики модели и расположена анкета для желающих приобрести машину. Мы обратились на завод за комментарием.
«Мы запустили прием заявок во время участия в
Базовая версия Geely Geometry C оснащается батареей емкостью 53 кВт·ч. Этого должно хватить на 400 км езды. Та, что подороже (30 тысяч долларов по курсу), будет иметь тяговый аккумулятор емкостью 70 кВт·ч. Запас хода топовой версии - 550 км. Независимо от батареи, электромобиль оснащается одним мотором мощностью 200 л. с. Крутящий момент двигателя — 310 Н·м. Максимальная скорость Geometry C ограничена на отметке 150 км/ч. Разгон до сотни у базовой версии занимает 6,9 секунды. Топовая на 0,1 секунды медленнее (из-за более тяжелой батареи).
белый, внедорожник, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серебристый, внедорожник, бензин 1.8 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте «Белджи» появилась форма заявок на электромобиль Geely Geometry A. Сразу отметим, это не тот электрический седан, который мы тестировали в прошлом году (он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)