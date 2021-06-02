В Беларуси начали принимать заказы на электрокар Geely Geometry C. Мы узнали цены

Источник материала: Onliner

На сайте «Белджи» появилась форма заявок на электромобиль Geely Geometry A. Сразу отметим, это не тот электрический седан, который мы тестировали в прошлом году (он называется Geometry A).

Geometry C представляет собой вторую модель линейки Geely Geometry (позиционируется китайцами как отдельный суб-бренд). Компактный кроссовер построен на базе бензинового хетчбэка Geely Emgrand GS. На сайте пока нет цен. На странице приема заявок указаны лишь основные характеристики модели и расположена анкета для желающих приобрести машину. Мы обратились на завод за комментарием.





«Мы запустили прием заявок во время участия в „ТИБО-2021“ . Ориентировочная цена — 30 тысяч долларов за версию с запасом хода 550 километров. Первые машины прибудут к клиентам в ноябре этого года. Мы взяли такой большой подготовительный период, чтобы обучить сотрудников и обеспечить полное техническое обслуживание электрокара на дилерских станциях. Ожидаем, что на начальном этапе поставок наибольший интерес к Geometry C будет у организаций. Хотя физлица тоже могут оставить заявку», — рассказали Onliner на заводе.





Базовая версия Geely Geometry C оснащается батареей емкостью 53 кВт·ч. Этого должно хватить на 400 км езды. Та, что подороже (30 тысяч долларов по курсу), будет иметь тяговый аккумулятор емкостью 70 кВт·ч. Запас хода топовой версии - 550 км. Независимо от батареи, электромобиль оснащается одним мотором мощностью 200 л. с. Крутящий момент двигателя — 310 Н·м. Максимальная скорость Geometry C ограничена на отметке 150 км/ч. Разгон до сотни у базовой версии занимает 6,9 секунды. Топовая на 0,1 секунды медленнее (из-за более тяжелой батареи).