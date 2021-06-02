Что, опять? Да! Моргенштерн выпустил еще один ужасный альбом, и мы вынуждены вам об этом сказать

Источник материала: Onliner

Есть у нас такая извращенная традиция: раз в неделю они собираются в подкастерной и обсуждают Моргенштерна. На самом деле, эта «традиция» начала напрягать, но что уж тут поделать, если Алишер Тагирович такой продуктивный и способен рожать новые альбомы хоть каждую неделю. Чтобы не мучиться в одиночку, в этот раз мы позвали в гости кинокритика Антона Коляго из подкаста «Прослушка». Антон — единственный человек в редакции, побывавший на концерте Моргенштерна вживую. Рассказы выжившего и его «вьетнамские флешбэки» очень помогли нам составить полную картину.

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Тизер

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