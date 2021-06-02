﻿ Что, опять? Да! Моргенштерн выпустил еще один ужасный альбом, и мы вынуждены вам об этом сказать. 21.by
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Что, опять? Да! Моргенштерн выпустил еще один ужасный альбом, и мы вынуждены вам об этом сказать

02.06.2021 12:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Есть у нас такая извращенная традиция: раз в неделю они собираются в подкастерной и обсуждают Моргенштерна. На самом деле, эта «традиция» начала напрягать, но что уж тут поделать, если Алишер Тагирович такой продуктивный и способен рожать новые альбомы хоть каждую неделю. Чтобы не мучиться в одиночку, в этот раз мы позвали в гости кинокритика Антона Коляго из подкаста «Прослушка». Антон — единственный человек в редакции, побывавший на концерте Моргенштерна вживую. Рассказы выжившего и его «вьетнамские флешбэки» очень помогли нам составить полную картину.

Слушать подкаст в «Яндекс.Музыке»ITunes и Deezer

Тизер

  • Скриптонит в свойственной ему манере раскритиковал посмертный альбом рэпера DMX. Разбираемся, все ли с ним так плохо и прав ли на этот счет «новый казахский Лоза».
  • Элджей попался пьяным за рулем, а потом выпустил трек, в котором заявил, что был трезв, а это все пранк для «набора классов». Разбираемся в сути перформанса и говорим спасибо за то, что пранк не вышел из-под контроля.
  • Morgenshtern — Million Dollar: Business. Почему второй раз уже не смешно (хотя и в первый было не очень-то) и как Моргенштерн перестал быть главным трикстером русского рэпа.
  • Black Midi — Сavalcade. Британская группа, которая сломает вам мозг в трех местах, но вы будете не против.
  • Петар Мартич — 23. Новый ЕР от бывшего фронтмена Пасош, ставшего персоной нон грата в либеральной тусовке. Каково это, писать позитивный lo-fi рэпчик, когда тебя все ненавидят?
  • Переиздание дебютного альбома Juice WRLD — Goodbye & Good Riddance. Обсуждаем самого талантливого из мертвых молодых рэперов последних лет.

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Есть у нас такая извращенная традиция: раз в неделю они собираются в подкастерной и обсуждают Моргенштерна. На самом деле, эта «традиция» начала напрягать, но что...
 
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