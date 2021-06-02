Еще одна авария с участием техники дорожников: пострадали двое рабочих

Источник материала: Onliner

Вчера на проспекте Дзержинского в Минске водитель Volkswagen врезался в «Газель» дорожной службы: на проспекте в этот момент наносили разметку. В тот же день похожая авария произошла в Рогачевском районе, причем последствия оказались куда серьезнее: пострадали два человека.

По информации ГАИ Гомельской области, 1 июня примерно 15:30 35-летний водитель, управляя автомобилем Renault Master, двигался по улице Зеленой в деревне Ямное Рогачевского района, ехал в направлении Бобруйска.

— В пути следования водитель отвлекся от управления транспортным средством на звонок мобильного телефона и совершил наезд на стоящий в полосе движения и обозначенный дорожными знаками автомобиль прикрытия ГАЗ, который от удара покатился вперед и совершил наезд на двух дорожных рабочих, — сообщили в Госавтоинспекции.









В результате происшествия оба рабочих получили телесные повреждения и были госпитализированы.

















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