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Карло Анчелотти назначен на должность главного тренера мадридского «Реала»

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карло Анчелотти назначен на должность главного тренера мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» после ухода Зинедина Зидана недолго был без главного тренера. Официально на эту должность назначен Кароло Анчелотти. 

Итальянский специалист уже возглавлял клуб с 2013-го по 2015-й годы, под его руководством «Реал» выиграл Кубок Испании, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. Нынешнее соглашение с Анчелотти рассчитано на три сезона. 

Многие футбольные специалисты отнеслись к назначению Анчелотти скептически – они считают, что с итальянцем команда не сможет двигаться вперед.

В конце мая «Реал» по собственной инициативе покинул Зинедин Зидан. Он оставил пост за год до окончания контракта. Позже специалист объяснил свое решение тем, что в «Реале» он больше не чувствовал поддержки руководства. 

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Мадридский «Реал» после ухода Зинедина Зидана недолго был без главного тренера. Официально на эту должность назначен Кароло Анчелотти.  Итальянский специалист...
 
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