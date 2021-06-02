Карло Анчелотти назначен на должность главного тренера мадридского «Реала»

Источник материала: ОНТ

Мадридский «Реал» после ухода Зинедина Зидана недолго был без главного тренера. Официально на эту должность назначен Кароло Анчелотти.

Итальянский специалист уже возглавлял клуб с 2013-го по 2015-й годы, под его руководством «Реал» выиграл Кубок Испании, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. Нынешнее соглашение с Анчелотти рассчитано на три сезона.

Многие футбольные специалисты отнеслись к назначению Анчелотти скептически – они считают, что с итальянцем команда не сможет двигаться вперед.

В конце мая «Реал» по собственной инициативе покинул Зинедин Зидан. Он оставил пост за год до окончания контракта. Позже специалист объяснил свое решение тем, что в «Реале» он больше не чувствовал поддержки руководства.

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