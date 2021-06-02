Сборная Канады вышла в четвертьфинал чемпионате мира по хоккею

Источник материала: ОНТ

Канадцы вытеснили из группы «B» сборную Казахстана, ставшую одним из главных открытий чемпионата мира. В четвертьфинале Канада, занявшая четвертое место в группе «B», сыграет с Россией, ставшей первой в группе «А».

Известны и другие пары четвертьфиналистов: Финляндия сыграет с Чехией, США – со Словакией, сборная Швейцарии встретится с командой Германии.

Матчи одной четвертой финала пройдут 3 июня при поддержке болельщиков.

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