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Сборная Канады вышла в четвертьфинал чемпионате мира по хоккею

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Канады вышла в четвертьфинал чемпионате мира по хоккею

Канадцы вытеснили из группы «B» сборную Казахстана, ставшую одним из главных открытий чемпионата мира. В четвертьфинале Канада, занявшая четвертое место в группе «B», сыграет с Россией, ставшей первой в группе «А». 

Известны и другие пары четвертьфиналистов: Финляндия сыграет с Чехией, США – со Словакией, сборная Швейцарии встретится с командой Германии. 

Матчи одной четвертой финала пройдут 3 июня при поддержке болельщиков.

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Канадцы вытеснили из группы «B» сборную Казахстана, ставшую одним из главных открытий чемпионата мира. В четвертьфинале Канада, занявшая четвертое место в группе...
 
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