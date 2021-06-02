|
Сборная Канады вышла в четвертьфинал чемпионате мира по хоккею
Источник материала: ОНТ
Канадцы вытеснили из группы «B» сборную Казахстана, ставшую одним из главных открытий чемпионата мира. В четвертьфинале Канада, занявшая четвертое место в группе «B», сыграет с Россией, ставшей первой в группе «А».
Известны и другие пары четвертьфиналистов: Финляндия сыграет с Чехией, США – со Словакией, сборная Швейцарии встретится с командой Германии.
Матчи одной четвертой финала пройдут 3 июня при поддержке болельщиков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадцы вытеснили из группы «B» сборную Казахстана, ставшую одним из главных открытий чемпионата мира. В четвертьфинале Канада, занявшая четвертое место в группе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)