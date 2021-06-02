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5 советских изобретений, которыми весь мир пользуется до сих пор!
Источник материала: ОНТ
Прошло почти четверть века с момента распада СССР. Кто-то с ностальгией вспоминает пионеров, путевки в санаторий и копеечные цены, другие же предпочитают жить здесь и сейчас и не мечтают о возвращении в советские времена. Однако в этой статье мы поговорим о Советском Союзе, как о кузнице великих ученых, которые изобрели потрясающие вещи. Кстати, многими из них мы пользуемся до сих пор.
Метро
Построенное более 80 лет назад метро стало настоящей визитной карточкой наших стран. Пусть метро есть и в других странах, но советский метрополитен признан одним из самых красивым в мире. Символика СССР сохранилась на многих станциях, и никто не спешит избавляться от нее, ведь это часть истории.
Ледоколы
Еще одним символом технической мощи СССР являются ледоколы, например, «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын», которые сегодня превратились в туристические лайнеры, бороздящие просторы Антарктиды. Эти монументальные сооружения до сих пор сохранили советскую символику.
Скафандр
Отечественные ученые продолжают шокировать своих западных коллег. Например, в России был разработан скафандр с климат-контролем, который не имеет аналогов в мире. Пока американские астронавты нуждаются в помощи посторонних лиц при экипировке, российские астронавты буквально входят в скафандр благодаря герметичному люку, расположенному на спине. Костюм «Орлан-МСК» был создан на базе именно советского скафандра, что многое говорит о космических достижениях прошлого.
Зеленка
Пока иностранные врачи приходят в священный ужас при виде детей, обмазанных зеленкой, и требуют запретить этот «канцерогенный яд», наши женщины самоотверженно продолжают мазать разбитые коленки своих чад. Во многих медицинских учебниках прописываются случаи, когда стоит использовать зеленку, и ведь она реально помогает.
Активированный уголь
Это средство известно на весь мир благодаря своим абсорбирующим свойствам, помогающим справиться с любой желудочной неприятностью. Однако, за границей принято придавать углю более «товарный» вид, что выражается в его подкрашивании и прочих сомнительных действиях. Настоящий советский уголь имеет устрашающий, черный вид, который несмотря на все это, является на 100% натуральным продуктом.
По материалам сайта
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Прошло почти четверть века с момента распада СССР. Кто-то с ностальгией вспоминает пионеров, путевки в санаторий и копеечные цены, другие же предпочитают жить...
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