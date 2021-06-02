5 советских изобретений, которыми весь мир пользуется до сих пор!

Источник материала: ОНТ

Прошло почти четверть века с момента распада СССР. Кто-то с ностальгией вспоминает пионеров, путевки в санаторий и копеечные цены, другие же предпочитают жить здесь и сейчас и не мечтают о возвращении в советские времена. Однако в этой статье мы поговорим о Советском Союзе, как о кузнице великих ученых, которые изобрели потрясающие вещи. Кстати, многими из них мы пользуемся до сих пор.

Метро



Фото: arzamas.academy

Построенное более 80 лет назад метро стало настоящей визитной карточкой наших стран. Пусть метро есть и в других странах, но советский метрополитен признан одним из самых красивым в мире. Символика СССР сохранилась на многих станциях, и никто не спешит избавляться от нее, ведь это часть истории.

Ледоколы



Фото: zen.yandex.ru

Еще одним символом технической мощи СССР являются ледоколы, например, «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын», которые сегодня превратились в туристические лайнеры, бороздящие просторы Антарктиды. Эти монументальные сооружения до сих пор сохранили советскую символику.

Скафандр



ФОто: zen.yandex.ru

Отечественные ученые продолжают шокировать своих западных коллег. Например, в России был разработан скафандр с климат-контролем, который не имеет аналогов в мире. Пока американские астронавты нуждаются в помощи посторонних лиц при экипировке, российские астронавты буквально входят в скафандр благодаря герметичному люку, расположенному на спине. Костюм «Орлан-МСК» был создан на базе именно советского скафандра, что многое говорит о космических достижениях прошлого.

Зеленка



Фото: dorognoe.ru

Пока иностранные врачи приходят в священный ужас при виде детей, обмазанных зеленкой, и требуют запретить этот «канцерогенный яд», наши женщины самоотверженно продолжают мазать разбитые коленки своих чад. Во многих медицинских учебниках прописываются случаи, когда стоит использовать зеленку, и ведь она реально помогает.

Активированный уголь



Фото: aptstore.ru

Это средство известно на весь мир благодаря своим абсорбирующим свойствам, помогающим справиться с любой желудочной неприятностью. Однако, за границей принято придавать углю более «товарный» вид, что выражается в его подкрашивании и прочих сомнительных действиях. Настоящий советский уголь имеет устрашающий, черный вид, который несмотря на все это, является на 100% натуральным продуктом.

По материалам сайта rg.ru

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